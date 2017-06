Sisto Terán, sobre el proyecto Hídrico de El Naranjal: “Han firmado y protocolizado un convenio que es falso”

Lo dijo Sisto Terán, secretario de la Unidad Ejecutora de la Provincia, detallando que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior de la Nación concluyó en que las actuaciones no cumplieron los dictámenes jurídicos y contables previos. Declaró además que la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación declaró nulo el convenio de cooperación con la UNT.

Es una barbaridad lo que están haciendo y tengo toda la documentación probatoria” comenzó diciendo Terán en el living de LOS PRIMEROS, cansado ya, según aseveró, de las declaraciones de funcionarios nacionales responsabilizando a la Provincia por no avanzar en el proyecto hídrico de El Naranjal.

El Secretario de la Unidad Ejecutora Provincial recordó que el 31 de mayo de 2016 se firmó un convenio de cooperación y asistencia técnica con la Universidad Nacional de Tucumán para la realización del proyecto. El 1 de julio por expediente, detalló, sale la resolución donde las autoridades de la Casa de Altos Estudios protocoliza lo acordado que queda aprobado el 30 de agosto.

En noviembre, también de 2016, la Unidad Ejecutora Provincial recibe una nota de la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación donde piden que se realicen la contratación correspondiente para el estudio y elaboración del proyecto, lo que ya había sido firmado en mayo con la UNT. “No sólo estaba contratado ya sino que además se iba a licitar en octubre, como habían anunciado” recordó Terán.

Tras ello recibió un correo electrónico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior de la Nación, donde concluyen que el secretario de Obras Públicas de Nación Daniel Chaín, el coordinador del Plan Belgrano José Cano y el subsecretario de Recursos Hídricos Pablo Bereciartua habían cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos al haber firmado convenios sin solicitar los dictámenes jurídicos y contables previos.

“Nos interesaba la obra no sancionar a funcionarios así que les digo que la Provincia tiene una ley que nos permite contratar a la UNT, que nos envíen el dinero y rompan el mamarracho que han hecho, violando leyes, según ellos mismo dijeron, y hablé con el Gobernador (Juan Manzur) para aceptar los términos más allá de la discusión política” señaló Terán, todo esto mientras la Universidad ya había empezado a trabajar en el proyecto, asumiendo costos por cuenta propia, después del convenio que finalmente no terminaron reconociendo en la Nación.

El 12 de enero de 2017, con la firma del ministro de Economía de la Provincia, Eduardo Garvich se envía una nota aceptando la firma de un convenio para el envío de los $13 millones para la elaboración del proyecto, así por medio de una ley, para darle la mayor transparencia posible, se contrate a la UNT, pero desde Nación enviaron un nuevo documento, dándole un plazo de 45 días al gobierno local para una contratación abierta, es decir, vía licitación cuando ya se había acordado con la Casa de Altos Estudios ese trabajo.

“Envío nota el 18 de marzo, el 18 de abril, el 18 de mayo y me contestan que ese era el único convenios que estaba dispuestos a firmar les pedí que por una vez en la vida sean profesionales, es inconcebible que tres funcionarios hayan firmado un acuerdo, lo hayan anunciado, protocolizado y sea falso, y la culpa pasa a ser mía, no aguanto más, tengo toda la documentación probatoria” disparó Téran, agregando que no iban a poder cumplir con los 45 días de plazo, resaltando además que la UNT ya estaba trabajando en el proyecto por medio de un convenio que para ellos existe.

Pese a todas estas irregularidades y documentadas, aseveró Terán, el 15 de julio se realizará la licitación internacional no sólo de El Naranjal, sino también de Potrero del Clavillo, todo por una cuestión pre electoral lanzó el Secretario de la Unidad Ejecutora. “Yo le dije a José (Cano) que no hagan declaraciones porque iba a mostrar la documentación, pero como no consiguen nada con el Plan Belgrano culpan a la Provincia” puntualizó.