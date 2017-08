Urtubey: “Cristina Kirchner ya fue, no le alcanza el apoyo para construir una alternativa”

El gobernador de Salta dijo que la expresidenta tiene respaldo “residual”. Además le mandó un mensaje a Massa.

Luego de las PASO, donde la expresidenta Cristina Kirchner quedó por detrás de Esteban Bullrich, el candidato de Cambiemos a senador por la provincia de Buenos Aires, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey le restó chances a la exmandataria de cara a octubre.

Crítico, dijo que la candidata a senadora de Unidad Ciudadana “ya fue” y que tiene apoyo “residual” que, en su consideración, “ya no le alcanza” para construir una oposición al frente oficialista.

El gobernador peronista consideró que para las elecciones de octubre no ve “mucho espacio para que crezca el voto de la expresidenta” y dijo que parte del electorado se va a volcar al oficialismo “con tal de que no gane”.

“Lo de Cristina ya pasó. Como toda persona que tuvo un enorme posicionamiento, hay un residual de apoyo que gradualmente irá siendo menor, pero ya no le alcanza para construir absolutamente ninguna alternativa”, dijo Urtubey en una entrevista a radio Mitre.

“El escenario de las legislativas es bastante parecido al de la semana pasada (en relación a las PASO). La presencia con tantos votos de la expresidenta va a hacer que alguna gente que votó a otra fuerza se vaya a votar a Cambiemos con tal de que no gane”, aseguró. “No veo mucho espacio para que crezca el voto de la expresidenta”, insistió.

Además dijo que el peronismo “requiere un tipo de liderazgo diferente” y cuestionó a los dirigentes que “arman un partido político en base a la vocación de ser candidato”.

Igualmente opinó que “sería un error” si Florencio Randazzo se bajara de su candidatura porque “está planteando una alternativa para quienes no se sienten representados por Cristina”.

Además le mandó un mensaje a Sergio Massa. Dijo que si bien el líder del Frente Renovador “resolvió construir una alternativa por fuera de lo que es el peronismo, en la medida que se fue alejando cada vez más del peronismo, le fue peor”.

fuente: TN