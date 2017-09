Sergio Massa le constestó a Cristina Kirchner: “El diálogo con quienes nos dividieron no es posible”

La ex presidente había convocado a la unidad del “voto opositor” para ganarle al gobierno en las elecciones. “Un día no nos va a unir el espanto sino el amor por la Argentina”, indicó el diputado

Luego de que Cristina Kirchner, candidata a senadora de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, hiciera un llamado a la unidad de todas las fuerzas opositoras de cara a las elecciones legislativas de octubre, el diputado nacional y candidato a senador por la fuerza política 1País, Sergio Massa, le respondió a través de Twitter.

La propuesta de la ex presidente fue plasmada en una carta abierta en la que se dirigió “a todos los ciudadanos y ciudadanas que votaron listas opositoras en la Provincia de Buenos Aires”. En el texto convocó a todos los sectores que se oponen al Gobierno a trabajar juntos en el Congreso.

En referencia a la convocatoria de la ex mandataria, Massa sostuvo que “el diálogo con quienes nos dividieron no es posible”. En ese sentido, indicó que “un día no nos va a unir el espanto sino el amor por la Argentina”.

El líder del Frente Renovador fue el primer candidato opositor en marcar una posición con respecto al mensaje de Cristina. “El odio se lo dejo a ellos; nosotros construimos la unidad nacional con trabajo, seguridad y en paz”, aseguró.

Cristina afirmó este lunes que el gobierno que conduce Mauricio Macri prepara “un gran ajuste para después de las elecciones de octubre”, por lo que propuso un “trabajo conjunto de todas las sensibilidades opositoras” para frenarlo.

“No les pedimos el voto para nosotros, sino que ofrecemos nuestra boleta para que pueda representar su voto opositor y trabajar en conjunto por un cambio de rumbo económico en el futuro y el respeto al Estado de Derecho en el presente”, indicó la ex mandataria, que busca captar el voto opositor para estirar la diferencia que logró sacarle al oficialismo en las PASO.

fuente: INFOBAE