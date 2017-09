Perversión: Un cliente le mostró los genitales a la cajera de una carnicería

La cámara de seguridad de una carnicería ubicada en Sócrates al 2.600 captó el desagradable momento en que un cliente le mostró los genitales a la cajera.

Micaela, la empleada que tuvo que presenciar la desagradable escena, contó lo ocurrido en el informativo de Canal 9 y manifestó su preocupación por lo que pueda llegar a pasar con este sujeto.

Recordó que el hombre había ingresado como cualquier persona, compró algo de mercadería y luego pagó. Pero cuando tuvo que darle el vuelto, sin mediar palabra se abrió el pantalón, tomó su miembro y se lo mostró.

“Lo hizo como si nada. Después sonrió, agarró la carne que había comprado y se fue. No le importó que tengo dos compañeros varones ni nada, pero en ese momento me quedé helada y no pude ni siquiera insultarlo”, dijo.

Además, señaló que se trata de un hombre que vive en el barrio y que ahora tienen miedo porque a pocos metros hay una escuela. “Si este tipo puede hacer una cosas así a las 9 de la mañana, no me quiero imaginar de qué otra cosa es capaz”, agregó la joven.

FUENTE: LA BRUJULA 24