ADMITEN LA NEGLIGENCIA: “Observamos que Natalia Vargas despegó sin las perneras”, dijeron desde “Loma Bola Parapente”

A través del comunicado informaron que el piloto se encuentra “en una profunda crisis”.

Luego de que se difundiera un video que muestra los segundos previos a la muerte de Natalia Vargas, desde “Loma Bola Parapente” emitieron un comunicado en el que advierten que la joven concepcionense volaba “sin las perneras colocadas”.

“El Club de Vuelo Libre Los Caranchos lamenta profundamente el accidente que le costara la vida a Natalia Vargas y que ha sumido al piloto Ariel Salazar en una crisis de la que no puede salir. Rogamos a Dios, de consuelo a los familiares de Natalia y fuerzas a Ariel”, comenzó el mensaje dado a conocer a través de las redes sociales.

Además, indicaron que “hasta el momento, lo que observamos es que la pasajera despegó sin las perneras colocadas, desconocemos los motivos que produjeron esto, pero rogamos tener paciencia al público general, no hacerse eco de versiones de ningún tipo, hasta tanto no tengamos los elementos suficientes para arribar a una conclusión definitiva. Esperamos pronto poder establecer con claridad lo sucedido con la mayor exactitud posible”.

“Desde el Club estamos recolectando y analizando fotos y videos, conversando con personas que estuvieron presentes en el momento del accidente y esperamos contar, a la brevedad posible, con el relato del piloto, quien aún no pudo realizarlo por la profunda crisis en que se encuentra. Es la primera vez en 25 años de actividad que sufrimos un accidente grave en vuelos biplaza, y es de nuestro interés llegar a las razones que desencadenaron tan triste final, para dar claridad a lo acontecido y poder adoptar las medidas necesarias para que no suceda nunca más un hecho tan doloroso”, revelaron.

FUENTE: LA GACETA