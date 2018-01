El Gobierno Nacional emitirá más deuda en pesos en el mercado y complicara el crédito al sector privado

Es por la decisión de reducir el financiamiento del Banco Central al Tesoro

El Gobierno tendrá que salir a emitir más deuda en pesos en el mercado por la decisión de que el Banco Central reduzca su asistencia al Tesoro Nacional, lo que podría generar un recorte en el financiamiento para el sector privado.

La semana pasada se anunció, junto con el cambio en las metas de inflación , que el Central pasará a prestarle menos al Tesoro. Le girará $ 140.000 millones este año y $ 70.000 millones en 2019. Sin embargo, aunque cambie la fuente de financiamiento, el monto de la deuda no lo hará, ya que el Gobierno debe cubrir el déficit y el pago de intereses de la deuda.

El financiamiento del BCRA al Tesoro fue del 5% en 2014, será del 1% en 2018 y del 0,5% en 2019.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo , dijo que buscarán US$ 30.000 millones este año -un 60% en el mercado local y 40% en el exterior- y unos US$ 26.000 millones en 2019.

Cuando se le preguntó a Caputo si este cambio en las fuentes de financiamiento no podía generar un “crowding out” -es decir, un desplazamiento del crédito del sector privado al público-, el ministro lo descartó al indicar que hay suficiente liquidez en el mercado local como para atender las necesidades de ambos sectores. Sin embargo, para los analistas privados, el panorama no es tan nítido.

La opinión de los analistas

Gustavo Neffa, de Research for Traders, dijo a LA NACION que “puede haber un efecto de crowding out, sobre todo en el financiamiento para las empresas y los fideicomisos”.

“La intención de colocar más letras en pesos puede tener éxito, sobre todo con labaja en las tasas de las Lebacs, más habiendo pasado gran parte de la devaluación”, indicó.

“El financiamiento en el mercado local proviene de fondos que no estaban congelados en lebacs , entonces el crowding out al sector privado se va a sentir fuerte”

Federico Furiase

De todos modos, aclaró, “las empresas que no encuentren financiamiento acá van a poder obtenerlo afuera porque la tasa está en mínimos históricos”.

Por su parte, Federico Furiase, director de ECO/GO, indicó a LA NACION que “la postergación de las metas de inflación y la baja de tasas en los mercados secundarios de Lebacs resultante abren el camino para lograr un desarme gradual de Lebacs hacia bonos del Tesoro en pesos, en la medida en que los incentivos de tasas y la demanda de dinero den los espacios”.

“No me extrañaría que se llegue a un uno por ciento del PBI del 2018 el financiamiento en el mercado local; eso sería equivalente a la tercera parte del stock de Lebacs hoy en entidades financieras”, explicó.

El economista indicó que “si el financiamiento en pesos viene de un desarme gradual de Lebacs se evita la presión a la baja en el dólar derivada del financiamiento en dólares o en pesos pero con fondos del exterior, mejorando el tipo de cambio real para más exportaciones y además la expansión monetaria derivada del desarmen gradual de lebacs permitiría moderar el crowding out al sector privado”.

En cambio, aclaró, “si el financiamiento en el mercado local proviene de fondos que no estaban congelados en lebacs , entonces el crowding out al sector privado se va a sentir fuerte teniendo en cuenta el alto tamaño del delfín fiscal primario estimado para el 2018 (3,2 % del PBI) frente al bajo tamaño del crédito al sector privado en pesos (12,4% del PBI”).

fuente: la nación