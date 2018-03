Bronca: Una comerciante tucumana pegó carteles en la AFIP para protestar por la libertad de Cristóbal López

Una mujer realizó una pegatina en la Administración Federal de Ingresos Públicos, de 24 de Septiembre al 900, para protestar contra el fallo de la Justicia que ordenó la libertad para Cristóbal López, al considerar que la medida no pone en riesgo la investigación contra el Grupo Indalo por una presunta estafa millonaria contra la AFIP.

“Vi en las noticias el fallo judicial que favoreció a Cristóbal López con la suma millonaria que le debe a la AFIP, cuando una como contribuyente común si no paga $ 200 nos embargan, nos multan o nos inhiben”, dijo Anahí Alejandra Díaz y agregó:“yo soy una persona que no tolera las injusticias. Cuando me asaltaron en 2015 me hice escuchar en la plaza. Esta vez no quise perjudicar a nadie cortando el tránsito y por eso decidí hacer esta pegatina para decirles que en Tucumán ’no nos chupamos el dedo’”.

La AFIP apelará ante la Cámara de Casación Penal para que la causa Oil Combustibles, propiedad del Grupo Indalo, se mantenga en la Justicia Federal, de modo de evitar que los empresarios excarcelados, Cristóbal López y Fabián de Sousa, se vean beneficiados con una disminución de sus deudas con el fisco.



Además, detalló que “cuando pegaba los carteles se acercó un policía para decirme que no podía hacerlo porque es un ente público. Para no comprometer su trabajo hablé con las autoridades de la AFIP y le expliqué el motivo por el que hice la pegatina. Me dijeron que no era el lugar correcto para que yo haga la protesta, sino que el fallo salió de la Justicia”.

“AFIP corrupta”, “AFIP inmoral”, “AFIP injusta para el pueblo” y “AFIP vendida”,expresaban los carteles pegados en el cristal de la oficina.

“Me saqué un poco la bronca pero todos sabemos que esto es más de lo mismo. Se nos burlan en la cara. Hay un complot de todos los poderes para hacer este tipo de cosas”, concluyó la comerciante en el edificio de 24 de Septiembre al 900.

La excarcelación de López generó enojo en el Gobierno nacional. Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos, comentó que “es una decisión sorpresiva y casos como éste generan hacia la gente un mensaje equivocado en términos de niveles de impunidad”.

“Cristóbal López integra la asociación ilícita que denunciamos en 2008 junto a Néstor Kirchner y (Julio) De Vido. Es decir que López no puede ser considerado solo un evasor, sino que es partícipe necesario de esa asociación ilícita”, tuiteó la diputada Elisa Carrió la misma noche de la liberación.

Por su parte, la diputada oficialista Graciela Ocaña calificó de vergonzosa de la Cámara Federal: “parece que para cierta Justicia hay un doble estándar: la Justicia de los ricos y de la de los otros ciudadanos”.

fuente: contexto