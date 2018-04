Una madre le dio una brutal paliza a su hijito, la niñera la grabó y el video se hizo viral: quedó detenida y le sacaron la tenencia

Una madre quedó detenida luego de que se viralizaran imágenes en las que golpea brutalmente a su hijo menor de 3 años. La Justicia decidió quitarle la tenencia del nene y entregarle el menor al padre biológico, de quien la mujer estaba separado.

“Me arruinaste la vida. Subí hijo de puta, subí”, se alcanza a escuchar, mientras intenta vestirlo. Si bien hay más videos, hasta el momento solo se difundieron dos de ellos. Un juez de Morón ordenó la detención luego de que se conocieran las imágenes que la niñera del chico grabó en la casa. No hizo una denuncia, sino que la subió a su muro de Facebook, luego de lo cual intervino la Comisaría de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo Social de Hurlingham y luego la fiscalía.

La agresión se produjo en una casa ubicada en la localidad de Hurlingham. Si bien Gabriela González, divorciada y con un hijo de 3 años, vive en Ituzaingó, había ido unos días a una quinta.

Fue entonces cuando tomó conocimiento la Comisaría de la Mujer de Hurlingham, intervino la dependencia municipal, se elaboró una denuncia y luego la fiscalía general allanó la casa del chico golpeado. Por la viralización de las imágenes, la fiscalía pidió la detención preventiva de la madre, que fue efectivizada por un juez. El nene quedó bajo la custodia del padre, mientras que la mujer quedó detenida en la comisaría tercera de Hurlingham.

El secretario de Desarrollo Social de Hurlingham, Héctor Rouillet, reveló que el pequeño tenía moretones, pero no lesiones de gravedad y que, al ser conducido con el padre, el niño “corrió a abrazarlo y se puso contento”. “El padre vive a pocas cuadras de la casa de su ex pareja y dijo que no estaba al tanto de lo que le pasaba a su hijo”, dijo el funcionario.