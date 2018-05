CAMBIEMOS: Un escándalo narco complica al intendente de Paraná

La justicia federal allanó la casa de Sergio Varisco, de Cambiemos, a quien vinculan con un jefe narco detenido.

La ciudad de Paraná está sacudida por un escándalo narco que complica al intendente radical Sergio Varisco, a quien la Justicia Federal le allanó este martes su casa por presuntos vínculos con un jefe del narcotráfico en la zona, actualmente preso pero que seguiría manejando el negocio desde la cárcel.

La capital de Entre Ríos amaneció convulsionada por varios allanamientos simultáneos de la Policía Federal, ordenados por el juez federal Leandro Ríos. Además del domicilio de Varisco, operativos se llevaban a cabo en la Municipalidad, el Concejo Deliberante y otras oficinas comunales.

Aunque la justicia federal no brindó información oficial, trascendió que el objetivo de los operativos es recabar documentación para aportar al expediente que investiga presuntos nexos entre el mandatario comunal, una funcionaria municipal y un concejal con el presunto jefe narco Daniel “Tavi” Celis.

Además de Varisco, la Justicia busca información sobre posibles nexos de la banda narco con el concejal de Cambiemos Pablo Hernández (a quien también le allanaron su domicilio) y la Subsecretaria de Seguridad del municipio, Griselda Bordeira. Todos ellos habían declarado como testigos el año pasado.

El intendente Varisco, que integra la Mesa de Conducción de la UCR nacional, no se encontraba en Paraná cuando se realizaron los operativos ya que viajó a Buenos Aires por temas de gestión, según informaron medios entrerrianos.

De acuerdo al portal Noticia Uno, en la causa hay más de 1400 horas de escuchas entre funcionarios municipales y presuntos integrantes de la banda narco, quienes aparentemente habrían utilizado camiones de la comuna para transportar droga que llegaba del norte del país. La Justicia intenta determinar cómo “Tavi” Celis tenía control de una oficina municipal.

El año pasado se filtró una escucha de Hernández y Celis, donde éste último le recrimina una supuesta falta de cumplimiento de “los compromisos” asumidos por el intendente Varisco, en el marco de la campaña política. “Yo te dije diez mil veces a vos: no voy a trabajar con Varisco porque me va a cagar, y vos qué me dijiste, qué me dijiste? decímelo en la cara… vos me dijiste: no, no te va a cagar, no te va a cagar. Y me está cagando; él mismo me manda a pegar. ¿Te pensás que soy estúpido?” dice el presunto narco.

Celis y otras veinte personas están detenidas desde el año pasado por ocupar distintos roles en la organización. La Justicia entrerriana acaba de pedir el traslado de “Tavi” a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal, fuera de la provincia, porque se verificó que seguía controlando la banda.

FUENTE: LAPOLITICAONLINE