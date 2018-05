Benjamín Bromberg, el ex diputado primo de José Alperovich, será enjuiciado por ABUSO SEXUAL a una empleada

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°62, Ariel Yapur, solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°63, la elevación a juicio de la investigación seguida contra el ex diputado nacional por la Provincia de Tucumán, Benjamín Bromberg, a quien se le imputa haber intentado abusar sexualmente –en dos oportunidades- de una de sus empleadas, quien denunció lo ocurrido ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

“Me decía cosas como: ‘qué cortita tu pollera’, ‘dame un beso que me trae suerte’, ‘vení da una vueltita’. Yo no le daba lugar. Hasta que un día se me acerca como para darme un beso y levanta la mano como para tocarme las tetas. Un asco. A partir de ese momento, me escondía en el baño para evitarlo”, relató la víctima.

El primero de los hechos tuvo lugar en agosto de 2015, en la sede de la Representación Oficial del Gobierno de la Provincia de Tucumán en la ciudad de Buenos Aires, cuando el ex diputado ingresó a la oficina de la víctima. En dicha oportunidad, el imputado le hizo un comentario a la mujer sobre la pollera que vestía, por lo que la víctima regresó a su asiento. Sin embargo, Bromberg le ordenó levantarse y darle un beso, por lo que la mujer se incorporó para saludarlo, ocasión que el ex diputado aprovecho para intentar tocarle un seno, pero no pudo ya que la mujer esquivó la maniobra.

El segundo suceso ocurrió entre enero y marzo de 2016, también en la sede de la representación oficial de la calle Suipacha 140. Aquel día, Bromberg ingresó a la oficina de la víctima, le hizo un comentario sobre lo linda que estaba ese día y le pidió que le diera un beso, al tiempo que refirió que cada vez que le daba un beso le traía suerte. La víctima se paró de su asiento para saludar al diputado, quien otra vez intentó tocarle uno de sus senos, sin éxito, ya que la mujer se puso de costado.

En base a las pruebas y testimonios colectados, el fiscal Yapur solicitó que el ex diputado sea sometido a juicio oral como autor de dos hechos de abuso sexual simple en grado de tentativa. Asimismo, en su requerimiento el representante del Ministerio Público Fiscal planteó la posibilidad de que se resolviera la cuestión a través de un “juicio abreviado” solicitándole al juez interviniente que, en caso de que la defensa del imputado acepte el ofrecimiento, se lo condene a la pena de 1 año de prisión.

fuente: CONTEXTO