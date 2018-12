” HARTOS DE LA INOPERANCIA DEL GOBIERNO ” : Marcharon en Plaza Independencia reclamando contra la inseguridad

Marcos Sáenz, Alejandro Martín Musse, Valentín Villegas y Priscila Paz fueron algunos de los nombres que se leyeron anoche en la plaza Independencia, de una lista de más de una página. Todas esas víctimas han sido reivindicadas como banderas del reclamo contra la inseguridad y por “reformas de las leyes penales”, durante la movilización de anoche de cientos de personas frente a la Casa de Gobierno.

“Exigimos un cambio en las leyes”, enfatizó Santiago Villegas, padre de Valentín, el adolescente asesinado en Yerba Buena. Y advirtió que las protestas no pararán hasta que logren una respuesta de las autoridades políticas. “Nos une un pedido de seguridad, justicia y libertad, que son derechos básicos para vivir como una sociedad civilizada”, expresó.

En la protesta se levantaron carteles con imágenes de las víctimas, varias de ellas, homicidios en situación de robo, como el caso de Sáez. “Marchamos por primera vez. Fue multitudinario. Hubo mucha gente que se hizo sentir, ya sea en motos, con cacerolas o con juegos artificiales. Todos pidieron justicia”, describió Noelia Sáez, hermana del joven de 25 años asesinado cuando se movilizaba con su motocicleta por calle San Martín, en la capital.

“El reclamo no es suficiente. Hasta que no maten a algún ‘hijo del poder’ no se hará nada, no va a pasar nada. Estas marchas son para presionar a la Justicia y para que este y los otros casos de inseguridad avancen rápido”, enfatizó Sáez.

La mujer reclamó una reacción por parte del Gobierno ante los hechos delictivos. “Necesitamos que el gobernador (Juan Manzur) comience a defender a su provincia y no a los delincuentes. Queremos que paren de dejar libres a los delincuentes, que se hagan cárceles nuevas y que las penas de prisión suban”, añadió.

Anoche se convocó a una nueva marcha contra la inseguridad, para hoy, desde las 20.30, nuevamente en la plaza Independencia. “Queremos justicia por mi papá. Queremos que detengan a esos dos (sospechosos del crimen) que siguen sueltos. Queremos perpetua, que paguen por lo que le hicieron a mi padre y por el daño a mi familia. Queremos seguridad en los barrios para salir libres y sin miedo”, manifestó Claudia Musse, hija del comerciante muerto en Villa Amalia.

fuente: la gaceta