Policias le pidieron $5 mil para retirar el auto, los denunció y lo amenazaron

Dario Sandoval fue desacreditado por el propio ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Maley. El policía denuncia persecución de compañeros de la fuerza quienes, después de haberle pedido una coima para retirar su auto después de un choque, comenzaron a perseguirlo, yendo incluso a su casa.

Se encadenó en Casa de Gobierno y ahora insiste en ser recibido por Maley, mientras tanto encontró el respaldo en la fiscal Adriana Giannoni que sigue la denuncia, que después de haber intentando hacerla en distintas comisarias fue tomada en la capital, pese a que todo esto inició en Lules.

El 1 de septiembre la madre de sus hijas había chocado contra un auto. Los dos vehículos quedaron secuestrados y cuando fue la comisaría de Lules a retirarlo le avisaron que no podía hacerlo. Sabe como es el procedimiento y por eso insistió en ello, fue ahí que le pidieron $5 mil para llevarse el rodado, inmediatamente se identificó como agente y comenzaron las amenazas.

“Me dijeron que me iban a detener sin estar en falta con la ley” contó Sandoval, quien pasó por LPTV después de las declaraciones del ministro Maley.

Ahí comenzó toda la persecución que sigue hasta ahora y temiendo por su vida, porque lo amenazaron de muerte incluso yendo a su propia casa armados para amedrentarlo, quiere hacer pública esta situación.

No sólo los acusó de coimas, mostró un video de supuestos servicios adicionales ilegales y enumeró otra serie de graves irregularidades, asegurando que tiene pruebas que serán puestas a disposición de la Justicia. “Lo único que pido es que me dejen en paz, no busco protagonismo, quiero que me dejen trabajar” puntualizó Sandoval.

fuente:losprimeros