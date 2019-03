Mato de 185 puñaladas a su marido al encontrarlo abusando de su hija

Ocurrió en José C. Paz. La mujer, de 38 años, confesó espontáneamente el crimen

Paola Córdoba, de 38 años, entró a su casa sobre la calle 18 de Octubre en José C. Paz y se encontró con la peor escena que habría podido imaginar: su marido, Alberto Elvio Naiaretti, ex empleado de una empresa de plásticos, intentaba abusar sexualmente de su hija de 18 años. Cuando llegó la Policía Bonaerense, Paola confesó el crimen.

Las heridas se encontraban en el torso del cuerpo de Naiaretti, en el pecho, en el abdomen. Los forenses comenzaron a contarlas. En 1996, Fabián Tablado asesinó a Carolina Alo de 113 puñaladas, un récord infame para las crónicas negras bonaerenses. Las heridas en el cuerpo de Naiaretti probaron ser más: 185 en total, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

A raíz de un llamado al 911 que advertía sobre un herido de arma blanca, efectivos de la Comisaría 1ª de José C. Paz llegaron al domicilio de la familia del barrio Santa Paula, donde encontraron el cadáver.

Personal del SAME confirmó poco después la muerte del hombre de 46 años, que presentaba varias heridas de arma blanca en pecho, espalda y abdomen. Desde un primer momento y en forma espontánea Córdoba confesó ser la autora del crimen.

Según pudo saber Infobae la pareja ya había tenido problemas de violencia doméstica antes, pero el desenlace fatal de este lunes habría tenido lugar luego de que la mujer encontrara a Naiaretti forcejeando con su hija, de 18 años, según su propio relato.

En ese momento, Córdoba se dirigió a la cocina, tomó una cuchilla y no dudó en comenzar a apuñalarlo.

No se descarta que la adolescente de 18 años también haya tenido algún grado de participación, por lo que tras las primeras pericias y la recolección de testimonios, fue aprehendida por la fuerza bonaerense.

En el lugar fueron incautadas dos cuchillas de cocina con mango de madera que presentaban manchas de sangre. La UFI Nº 23 de Malvinas Argentinas está a cargo de investigar el crimen.

Por otro lado Infobae pudo conocer los antecedentes policiales de Naiaretti. En 2006 tuvo una causa por “encubrimiento”, en 2007 una “contravención” y en 2014 una “tentativa de hurto agravado”. Además de varias denuncias en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Malvinas Argentinas por “violencia familiar”.

Este lunes por la tarde desde las redes sociales, algunas personas convocaban a manifestarse en la comisaría de donde se encuentra alojada Córdoba, por considerar que actuó en “legítima defensa”.