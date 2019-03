Sergio Massa se aleja de un acuerdo con el kirchnerismo: “Cristina no es una opción”

“Tenemos que llevar candidatos que en segunda vuelta le ganen a Macri”, afirmó el líder del Frente Renovador.

Sergio Massa salió a tomar distancia de un posible acuerdo con Cristina Kirchner, como le propusieron la semana pasada en el congreso nacional del PJ. El líder del Frente Renovador dijo que la ex presidenta “no es opción” y recalcó que “la alternativa no está en el pasado”, aunque también le envió un mensaje a sus seguidores.

En una entrevista con Alejandro Fantino, el ex intendente de Tigre fue consultado sobre si el acuerdo con Cristina es una opción de cara a las elecciones. “No, no. La alternativa no está en el pasado, la alternativa está en el futuro”, sentenció Massa.

“No sé qué va a hacer la ex presidenta porque hace 9 años que no hablo. Pero el desafío que tenemos es el de construir, no la idea de esperar a que el gobierno se equivoque, de la venganza, del retorno al pasado. Nosotros tenemos que agarrar problema por problema y empezar a contar cómo los vamos a resolver. No alcanza con la nostalgia para construir el futuro de la Argentina”, se explayó.

“El desafío es el de construir un gobierno de unidad nacional y el error que estamos cometiendo desde la oposición es no contar el para qué, estamos discutiendo nombres como si fuese un festival de vanidades”, continuó el ex diputado, que reiteró “no es volviendo para atrás como se construye una alternativa”.

Aunque fue terminante respecto a la posibilidad de un acercamiento a Cristina, Massa evitó romper lazos con el espacio que representa la ex presidenta y los invitó a sumarse a una alternativa con capacidad de ganarle el ballotage a Cambiemos, la principal carta con la que juega el peronismo federal.

“A cada votante de Unidad Ciudadana le quiero decir algo: que nosotros tenemos que construir un nuevo gobierno, que tenemos que ganarle a Macri en la segunda vuelta y que entonces tenemos que llevar candidatos que le ganen a Macri y no arriesgar que sobre la idea de la venganza o de la nostalgia pueda seguir cuatro años más un Macri que ha hecho sufrir a toda la clase media”, completó.

La semana pasada, Eduardo “Wado” De Pedro, referente de La Cámpora y uno de los estrategas electorales de Cristina, había invitado directamente a Massa a integrar un frente opositor y definir candidaturas en una interna. El diputado es el nexo habitual de la ex presidenta con el massismo y tiene diálogo fluido con Graciela Camaño y el propio Massa.

fuente:lapoliticaonline