Osvaldo Jaldo: “Alperovich tenía a la Legislatura como una sucursal de la Casa de Gobierno”

Con fuertes críticas al senador José Alperovich, el vicegobernador Osvaldo Jaldo vaticinó un triunfo contundente de Juan Manzur en los comicios del domingo. “Alperovich se hizo la Constitución para él”, arremetió durante una entrevista.

El compañero de fórmula del gobernador se refirió a las críticas hacia el presupuesto legislativo. “Los cuestionamientos a la Legislatura son meramente políticos, José Cano fue legislador pero nunca presentó ningún proyecto para bajar el presupuesto a la Legislatura, nunca presentó un proyecto para eliminar los gastos sociales. Si hablamos de Silvia Elías de Pérez, jamás presentó un proyecto de ley para bajar el presupuesto y cobró los gastos sociales como todos. Ricardo Bussi, campeón mundial para cobrar los gastos sociales. Todos los que pasaron por los diferentes medios y hablaron del presupuesto de la Legislatura, faltaron a la verdad, ellos estuvieron pero no hicieron nada”, planteó.

“Jaldo eliminó los gastos sociales y bancarizó el 100% de nuestras cuentas y al eliminar los gastos sociales, esos fondos que eran constitucionales y legales, pero lo percibían los legisladores, esos fondos nos permitieron un ahorro que el año pasado lo mandamos al boleto estudiantil gratuito para la primaria y para la secundaria. Empezamos con 45.000 beneficiarios y ahora tenemos 60.000. Y con esos mismos fondos el 1 de agosto empezamos con el boleto terciario y universitario desde la Legislatura, estas son las verdaderas transformaciones”, amplió. Y añadió: “En ese poder están varios legisladores de los diferentes espacios políticos de la provincia, si hay un presupuesto grande como dicen, forman parte todos los legisladores de todos los espacios”.

Acto, seguido, comenzó con las críticas al senador Alperovich, candidato a gobernador por fuera del PJ. “Me sorprende que el ex gobernador José Alperovich no conozca el Poder Legislativo, esos ocho años en los que a Manzur le tocó estar como ministro de la Nación al Poder Legislativo lo manejaba Alperovich y lo tenía al poder como una sucursal de la Casa de Gobierno, no volaba una mosca si no lo autorizaba Alperovich”, remarcó. “Él tenía un conocimiento total de los movimientos financieros y económicos, no se nombrada un personal si no lo decidía él”, amplió.

fuente: contexto