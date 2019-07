TUCUMAN: Dos niños robaron una bicicleta, se arrepintieron y la devolvieron

Este miércoles al mediodía se difundió y viralizó las imágenes del robo de una bicicleta en pleno centro monterizo. El hecho se dio a unas cuadras de la plaza principal y de la comisaría y quedó registrado por las cámaras de seguridad del propietario del vehículo.

En las imágenes difundidas se podía apreciar que quien toma la bicicleta lleva un buzo con capucha, y otra persona que espera a quien ejecuta el robo. Con estas pruebas Leonardo Serrizuela pidió a través de las redes sociales que quienes tuvieran información se lo informaran, para poder recuperar su rodado.

Ayer por la noche Serrizuela recibió una visita inesperada en su local, una mujer quien dijo ser la tía de quienes le habían robado su bicicleta, y expresó que deseaba devolverla “porque no quería tener problemas”, comentó el joven a MONTERIZOS.

Leonardo se presentó en la casa de la señora, en un barrio del oeste de Monteros, allí no solo encontró su vehículo, también conoció a quienes le habían sustraído lo suyo: un niño de diez y otro de no más de trece años. Ambos le manifestaron estar arrepentidos por lo que hicieron.

Uno de ellos fue quien entregó en mano el rodado a su dueño, pidió perdón y expresó que no volvería a pasar. Leonardo no pasó por alto el contexto de los chicos, un hogar con carencias “Son humildes…creí en su arrepentimiento. Son chicos, así que les dije que no anden haciendo eso” manifestó el joven, en tono compasivo.

FUENTE: LOSPRIMEROS