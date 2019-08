Entraron a robar a una vivienda y como no les dieron dinero se llevaron un bebé, ocurrio en Rosario

“La primera vez que tocaron timbre no lo vi. El bebé es chiquito y por el portero no veía a nadie. Y no abrí la puerta porque cuando tocaron timbre nadie me respondió, a esa hora nunca iba abrir la puerta. Y el bebé no lloró porque tengo perro y gato que no reaccionaron. Si el bebé lloraba, probablemente los animales hubiesen reaccionado”, relató.