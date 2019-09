Luis Piccinetti, el profugo tucumano mas buscado, fue atrapado, vivía en Cochabamba con una novia millonaria

Este miércoles en Bolivia fue detenido uno de los tucumanos prófugos más famosos: Luis Rafael Piccinetti, según informó América Noticias.

El masajista Piccinetti escapó en 2011 cuando iba a ser sentenciado por el crimen, en 2007, del agricultor José Luis Salas, esposo de su amante.

El 23 de febrero de 2011, Piccinetti no concurrió a Tribunales y la Justicia ordenó su captura. “Yo preso no quiero ir. Voy a sufrir mucho viendo crecer a mis hijos y nietos desde la cárcel. El sólo hecho de pensar en las requisas durante las visitas me pone mal”, había advertido.

Los jueces al leer el fallo dejaron en claro que Piccinetti había sido el autor material del hecho. Pero al no estar presente, no pudieron dictar sentencia en contra de Piccinetti.

Piccinetti y Lai eran amantes. Salas, según esta versión, los descubrió y tuvo una fuerte discusión con Piccinetti, que en aquel entonces era dueño de un gimnasio. Días después, los acusados mataron al agricultor.

La víctima fue encontrada en su dormitorio. Había recibido varios golpes en la cabeza con un objeto metálico y pesado.

Un día después del homicidio del agricultor, la Policía secuestró en el gym de Piccinetti un pantalón, una campera y un par de zapatillas del acusado. Las prendas habían sido lavadas y tenían manchas de sangre pertenecientes a la víctima.

Desde hace ocho años permanecía prófugo, y hoy fue encontrado y capturado en Bolivia, desde donde será trasladado a Tucumán.

Trascendió en fuentes policiales que Piccinetti vivía con un nombre falso en la ciudad de Cochabamba, junto a una bella mujer de altísimo poder adquisitivo.

