Hirieron a una jugadora de la Selección femenina de futbol durante el cortejo fúnebre de su hermano

Rocío Correa juega en San Lorenzo y había viajado a Tucumán para despedir a Sergio. Recibió balas de goma en el cuerpo.

Escenas de extrema violencia se vivieron ayer por la tarde en la zona sur de la capital tucumana y la jugadora de la Selección Argentina, Rocío Correa, fue herida con balas de goma durante el cortejo fúnebre de su hermano.

La joven de 19 años había viajado desde Buenos Aires para despedir los restos de Sergio, de 17, que había fallecido el miércoles en un accidente de tránsito sobre la autopista Tucumán-Famaillá.

Durante un cortejo fúnebre, la Policía atacó con balas de goma a la gente que acompañaba a los Correa. Según el relato de la joven, todo se complicó cuando intentaron empujar el auto para que arrancara y los uniformados comenzaron a hacer tiros al aire. “Les trataba de explicar lo que estaba pasando, les hablaba con mucho respeto, pero una mujer policía me pegó con la cachiporra en el brazo”, contó.

La versión de la Policía

Con patrullas y motos, personal de la Policía acompaña periódicamente los cortejos fúnebres que, en base a investigaciones previas, podrían generar desorden público.

En esta oportunidad, el jefe de la Unidad Regional Capital (U.R.C), Manuel Sosa, comentó que los incidentes comenzaron cuando el acompañamiento se detuvo en la esquina de avenida Independencia y Constitución.

“Parte de los acompañantes se abalanzaron sobre una casa y su propietario pidió intervención al sentirse amenazado. Cuando los efectivos les pidieron que se retiren, comenzaron a arrojar piedras. Por eso se los dispersó”, explicó el comisario Sosa sobre la versión de la fuerza de seguridad.

Su carrera

– Rocío se inició en este deporte hace tres lustros, en el club Libertad, acaso el más importante semillero de fútbol femenino en Tucumán.

– A los 12 años pasó a San Martín; y a los 15 emigró a Buenos Aires.

– Desde el minuto cero, su carrera no para de crecer. Incluso ya tiene torneos con la “albiceleste”: con 15 años jugó el Sudamericano Sub 20 (Brasil); pocos meses después fue a Venezuela, con el Sub 17.

– El año pasado volvió a jugar para el Sub 20 en el Sudamericano de Ecuador, y también participó de los Juegos Odesur (Bolivia).