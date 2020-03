China deberia pagar en una primera etapa una indemnizacion de U$S 500.000.- millones a los países afectados por el CORONAVIRUS

Segun Analistas internacionales , la cifra total triplicaría la suma de la primera etapa.

El CORONAVIRUS se esparció por todo el mundo , y causa miles de muertos e infectados, y produce a los países afectados gastos de miles y miles de millones de dolares y colapsa su sistema de salud.

Ademas la mayoría de los países donde la PANDEMIA se expandió actualmente están en CUARENTENA, donde la población dejo de trabajar, cierran y quiebran fabricas y hay un futuro desolador de pobreza en los próximos años.

Sin duda la responsabilidad China es incuestionable, ya que no advirtió a occidente con tiempo de la terrible enfermedad, la que se origino en sus mercados carentes de toda higiene y control sanitario.

China , no hay que olvidar es una dictadura dicen los expertos , no es una democracia como las de occidente , el error de un dirigente le cuesta la vida a millones de chinos y en este caso le esta costando la vida a miles y miles de europeos, americanos, australianos etc, la responsabilidad es evidente . Asimismo destacan que sera necesario crear un comité internacional con los países de mayor peso en la política internacional para presionar a China a pagar la indemnización, el primer pago de U$S 500.ooo.- millones debería ser de inmediato a fin de recomponer las economías de los países afectados y el resto en un plazo de 5 años destacaron.