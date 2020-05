“Ser obeso frente al CORONAVIRUS es un factor de riesgo casi tan grave para los jóvenes como ser anciano”, según un experto de Johns Hopkins

Allí el argentino Cingolani es coautor del paper junto a David A Kass, Priya Duggal, de la Johns Hopkins University and School of Medicine y The Bloomberg School of Public Health (PD). Según este estudio científico, la obesidad podría transformar la enfermedad COVID-19 en un caso grave en pacientes jóvenes. El estadio grave por coronavirus hasta ahora siempre se lo había vinculado con el adulto mayor, como el eslabón de mayor riesgo en esta pandemia.