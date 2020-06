La Justicia de la Impunidad: La violaron su padre, su tío y su hermano, pero sólo uno recibirá una condena

Dos abusadores zafaron de una condena en la provincia de San Juan y un tercero admitió haber violado durante años a su sobrina, cuando ella tenía 17 años.



La mujer, ahora es mayor de edad, pero al momento en el que comenzaron los ultrajes era muy chiquita, publicó el diario Tiempo de San Juan.



El relato de la víctima es estremecedor: era violada por su papá, su hermano y un tío médico.



La Justicia llegó tarde y recién este año uno de los tres abusadores podría recibir una condena de hasta 10 años.

El caso es de la localidad de Calingasta, un distrito agrícola de la provincia de San Juan, y salió a la luz hace algunos años cuando la mujer pudo confesarle a una maestra de escuela lo que le ocurría.

Es más, en su historia también relató que su papá la obligó a dar en adopción a un bebé, producto de las violaciones sufridas, cuando ella tenía 21 años.



Ese niño habría sido entregado en el Hospital Guillermo Rawson, el nosocomio público más importante de la provincia cuyana.

El padre de la víctima no irá a juicio porque, si bien está preso desde que se radicó la denuncia, padece Alzheimer y se convirtió en una persona inimputable.



El médico, sin embargo, reconoció haber abusado de su sobrina al menos en dos oportunidades.



La jueza Silvina Rosso de Balanza es quien deberá decidir si acepta la pena de 10 años de prisión que acordó el violador con la fiscalía, por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal.

El caso salió a la luz en el año 2000 cuando una maestra notó que la chica no quería volver a su casa porque estaba su padre.“Doña (…) tengo que contarle algo de mi papá, él me violó hace 20 años… tuve una bebé de él, que me obligaron a dejarla en el hospital Rawson, por eso no quiero verlo más”, manifestó la víctima.

fuente: contexto