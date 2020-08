Desde las 00:00HS de hoy Tucumán regresa a fase 3: conoce las nuevas restricciones a diferentes actividades

Autoridades de la provincia decidieron dar marcha atrás y retroceder de fase ante el incremento de contagios de coronavirus.

Por decisión del Poder Ejecutivo tras las recomendaciones del Comité Operativo de Emergencia y el Ministerio de Salud Público, Tucumán regresa a una fase 3 ante el aumento de contagios por coronavirus.

Esta vuelta de fase tendrá nuevas restricciones que afectará a bares, gimnasios, casas de juegos, canchas de fútbol cinco y clubes cerrados.

El comercio seguirá trabajando bajo el protocolo establecido por el COE.

La nueva medida que comenzará a regir desde las 00 del sábado 29 de agosto, será por quince días para evitar la propagación del virus durante este tiempo y de esta forma poder minimizar la curva de contagios.

El Comité Operativo de Emergencia (COE), restringió un largo listado de actividades:



-Se suspenden actividades en bares, restaurantes, gimnasios y afines.



-Los bancos deberán administrar turnos por terminación de DNI u otra metodología para evitar la aglomeración de personas.

-Limitarán el uso de los transportes públicos sólo al personal esencial.

-Continuarán suspendidas las reuniones familiares y sociales.

-Se suspende las celebraciones de culto.

-Suspenderán el turismo interno.

-Suspenderán los deportes de contacto físico.

-Restringirán la circulación interjurisdiccional y las actividades permitidas deberán realizarse en cercanías a los domicilios.

-Se profundizarán los controles para el estricto cumplimiento de las medidas de prevención vigentes.

-Se penalizará incumplimiento de la Ley Provincial N° 9240 y de cualquiera otra medida y recomendaciones emanadas del Ministerio de Salud ya que atenta contra la salud pública. Las mismas serán comunicadas a la justicia.

Durante la presentación, la Ministra de Salud Rossana Chahla leyó un documento en el que se informó que, teniendo en cuenta el gran incremento de casos positivos de Covid-19 en los últimos días, “el Ministerio de Salud Pública solicita cerrar las últimas flexibilizaciones que se realizaron la provincia de Tucumán a fin de disminuir los contagios y la circulación viral comunitaria”.

Consejos para consumidores

En cuanto a la continuidad de la actividad comercial, Chahla recomendó a la población que compre bienes e insumos en las cercanías de sus barrios: “lo que creemos es que la gente puede comprar bienes esenciales. Los comercios no están suspendidos, también pueden realizar ventas puerta a puerta”.

Hisopados

La Ministra dijo que la capacidad de relevamiento de muestras es de “800 hisopados diarios. No sólo el hisopado en sí, sino todo el proceso. En la medida que se hagan más testeos se van a encontrar más pacientes positivos”.

Desde la normativa nacional, dijo, “los hisopados están indicados para pacientes sintomáticos. Es más, cuando hay circulación comunitaria al nexo estrecho se lo considera positivo, sin embargo, nosotros estamos haciendo a todas las personas sintomáticas y a todos los contactos estrechos”. Declaró que hay que ser “costoefectivos en salud y que la sanidad pública sostiene los controles con hisopados a pesar de su alto precio”.

Deporte al aire libre



Chahla dijo que la actividad física individual continúa habilitada, siempre que sea al aire libre y con la participación de no más de dos personas. No estarán permitidos los deportes de contacto.



Supermercados

En torno a la detección de casos positivos en la planta laboral de supermercados, la Ministra dijo que se exigirá el cumplimiento de protocolos sanitarios en todos los establecimientos para cuidar a los empleados y al público: “Se reforzarán los controles para exigir el cumplimiento de las normativas”.

Camas y respiradores



“Tenemos que trabajar todos juntos. Si no respetamos el distanciamiento físico entre las personas no vamos a poder frenar el contagio. La tasa de ocupación en camas críticas con asistencia respiratoria mecánica es del 3% y sin asistencia respiratoria mecánica es del 22%. Hay capacidad del sistema de salud pero no tenemos que esperar a tener los servicios completos para restringir las actividades. Las suspensiones tienen que ser hoy, mañana puede ser tarde”, comentó Chahla.

Medidas de seguridad y judiciales

El ministro de Seguridad, Claudio Maley, sostuvo en rueda de prensa: “Vamos a trabajar como lo venimos haciendo, pero ahora con mayor intensidad, con una coordinación más fuerte. A las 18 tenemos una reunión con la Policía de la Provincia, las fuerzas nacionales con asiento en Tucumán y las jurisdicciones de los municipios de la periferia de San Miguel de Tucumán, para armar las actividades que dentro sus funciones y facultades de control podamos llevar adelante los controles en todo el territorio provincial”.

El fiscal Carlos Picón agregó que “el Ministerio Público continuará trabajando como lo viene haciendo de forma incansable y con visión humanitaria”.

El funcionario judicial también destacó el valor del “Instituto de la Reparación Integral que permite ayudar en una primera etapa al Ministerio de Salud, hospitales y comedores. Un bar clausurado se comprometió a alimentar a personas carenciadas durante tiempo indeterminado. En salas del Hospital Eva Perón se instalaron televisores para que los niños con Covid puedan tener contacto con sus padres. Vamos a seguir haciendo respetar las normativas nacionales y provinciales”.

Trabajo conjunto con municipios

El intendente capitalino Germán Alfaro respaldó las medidas restrictivas y dijo que “era lógico y previsible que en algún momento suceda esto en Tucumán. Estas medidas no le gustan a nadie, pero se está tratando de preservar la salud y que no avance el contagio. Tenemos que tratar de parar esta situación que crece como una bola de nieve”.

El intendente de Las Talitas Carlos Najar expresó: “Las medidas son oportunas y acertadas. Escuchamos a todos los componentes de lo que implica la salud provincial, concentrados en el COE, la Universidad y el Ministerio de Salud, quienes ven oportuno el momento en el que realizan estas restricciones. Las medidas funcionarán siempre y cuando se genere la conciencia social del uso del barbijo en forma permanente, el lavado de manos y el distanciamiento social”.