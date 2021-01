Los docentes tucumanos expusieron sus condiciones para volver a clases

Los gremios que representan a los maestros exigen el debate salarial, mejores condiciones y medidas de bioseguridad.

Con la visita del ministro de Educación, Nicolás Trotta, a Tucumán, y el anuncio del inicio de clases en la provincia el 1 de marzo, cae de madura la pregunta: ¿qué pasará con los docentes? y ¿qué postura adoptarán los gremios que los representan? Las organizaciones sindicales que nuclean a los maestros hicieron conocer sus posturas a LA GACETA.

El secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), David Toledo, se expresó sobre la situación de la vuelta a clases, y remarcó las condiciones que tienen los docentes para volver a trabajar de forma presencial.

“Con relación a este tema, nosotros vamos a ratificar lo que venimos sosteniendo. Entendemos que la presencialidad es algo insustituible dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Naturalmente esta pandemia que nos afecta ha impedido que así sea, y la pandemia continúa haciendo estragos en todo el mundo. En ese aspecto nosotros debemos recordar que en noviembre, en el marco del Consejo Federal de Educación, se ha establecido y acordado el inicio de clases, lo que no significa que tienen que ser presenciales en la medida en que los expertos opinen lo contrario, según la situación sanitaria”, señaló.

Y agregó: “este comienzo se tiene que dar en la medida en que estén dadas las condiciones sanitarias, como primera medida”.

En segundo lugar, el sindicalista planteó que están exigiendo que se cumpla acabadamente con el protocolo que fue aprobado y consensuado entre junio y julio de 2020. Indicó que allí se establece que haya una situación adecuada de los edificios escolares, en primer término.

“Cuando digo adecuada, me refiero a que haya provisión de agua, limpieza correspondiente, seguridad, provisión de elementos de bioseguridad, absolutamente necesarios mientras exista la pandemia”, mencionó. Ademas se refirió a la importancia de la designación del personal de maestranza para la limpieza y seguridad de las escuelas.

Nombramientos

Y subrayó la necesidad del nombramiento del personal docente, maestros, profesores, personal administrativo, “que sea la óptima -dijo-, a fin de que se puedan garantizar las medidas de prevención para que los miembros de la comunidad educativa no tengamos riesgos en la salud y mucho menos, en la vida”.

Toledo apuntó que las aulas de los establecimientos escolares, mientras persista la pandemia de coronavirus, “no están en condiciones con respecto al distanciamiento que se sugiere para albergar de 30 o 35 chicos”.

“De modo tal que habrá que alternarla con la virtualidad, a la que habrá que atender también, con una buena conectividad de la cual adolecemos en Tucumán y en nuestro país”, afirmó.

Mencionó que los elementos técnicos necesarios no están al alcance de todos a raíz de la inflación, “son muy pocos los que pueden acceder”. “Es impresionante la suba que han tenido las computadoras, las tablets y los celulares, entonces es una situación muy compleja”, acotó.

Al margen de esas consideraciones, el titular de ATEP señaló que la cuestión salarial también ocupa un lugar preponderante en el debate del sector. “A la par de la tragedia de la pandemia que afectó a todo el mundo, en Tucumán hemos tenido que afrontar algo similar con la situación salarial -indicó-, es de público que conocimiento que el Gobierno echó por tierra un acuerdo salarial del 2019, otorgando un suplemento salarial de forma unilateral (no consensuado con nuestro sector) que no supera el 6% o 7%, mientras que la inflación en nuestro país, ha superado el 37% o 38%”.

“De modo tal que esperamos que el Gobierno convoque durante los primeros días de febrero para que podamos discutir sobre condiciones de trabajo, infraestructura, etc. Y, si nosotros no arribamos a un acuerdo, no garantizamos un normal inicio y el desarrollo de las actividades educativas en nuestra provincia en 2021”, destacó.

Privados

Por su parte, Bernardo Beltrán, secretario general de Sadop, expresó la conformidad del sindicato con la idea de un sistema mixto de presencialidad y virtualidad, pero aseguró que todavía no es momento para discutir sobre la vuelta a clases presenciales.

“Si tomamos en cuenta la situación sanitaria, creo que todavía es prematuro. La discusión radica en que las clases sean presenciales, virtuales, o mixtas. Yo creo que el Gobierno prefiere que sean mixtas y a nosotros nos gustaría mucho que pueda ser así, pero para eso hay que tener muy en claro cual es el escenario sanitario, porque uno ve el ejemplo del hemisferio norte donde se están retrotrayendo las clases, pero en esos casos no fue por pedido del gremio docente de Alemania o Inglaterra, sino que fueron decisiones del Gobierno”, refirió.

El gremialista señaló que las clases, sean virtuales o presenciales, se van a reanudar, aunque, cree que es prematuro hablar de presencialidad.

Además, al ser consultado sobre la problemática salarial, agregó: “el malestar que existe en la docencia es muy grande, porque tuvimos un año sin incrementos y eso causa que la baja del poder adquisitivo del salario sea muy significativa”.

Postura de APEM

Por otro lado, la licenciada Isabel Ruiz, titular de APEM, dejó en claro en un comunicado que las necesidades de los docentes están primero, y que de no ser satisfechas, no empezarán las clases.

“Le expresamos nuestras necesidades, que se conocen: no podemos hablar de clases presenciales sin establecimientos en condiciones de salubridad, sin personal de maestranzas, con muchísimas escuelas saqueadas (robo de toda clase de elementos, computadoras, bombas de agua, etc.)”, expuso.

También aludió al anunció sobre la inversión de $ 2.600 millones en una primera etapa destinada a infraestructuras y a los programas nacionales.

“Quedó claro que ante esta situación y sin un acuerdo salarial que nos permita recomponer y recuperar lo que en 2020 -que por negativa del Gobierno provincial no tuvimos-, no habrá clases presenciales ni virtuales, a lo que el ministro Lichtmajer se comprometió a que en la primera semana de febrero nos estarían convocando a concluir con la Conciliación Obligatoria, aunque nunca, a pesar de notas presentadas, fuimos citados”, dijo.

En carpeta está pendiente la discusión de las mejoras salariales con el sector; es el pedido coincidente de las organizaciones sindicales. En el medio está discusión por la seguridad de los docentes y no docentes, tanto por como la preocupación por la infraestructura de los establecimientos educativos. Temas claves para el regreso a las aulas.

