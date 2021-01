La policia detuvo a un playero de una estación de servicio que robaba $130 mil por semana en combustible

Las fuerzas de seguridad encontraron en la propiedad del involucrado droga por un valor de 700 mil pesos

En Neuquén, un playero de una estación de servicio realizó una maniobra fraudulenta mediante la cual conseguía robar más de 100 mil pesos en combustible por semana. El avance de la investigación derivó en un allanamiento de la propiedad del involucrado en la que las fuerzas de seguridad hallaron cocaína de máxima pureza por un valor de 700 mil pesos.

El jefe del Departamento de Delitos Económicos de Neuquén, Mauricio Pamich, contó en declaraciones a Todo Noticias que el pasado 11 de diciembre el dueño de la estación de servicio denunció un suceso particular: “Destacaba que había un numerario de un empleado despachante de combustible en el cual hacía algún tipo de ventas pero de índole fraudulentas”. “No lo tenía probado dado que no tenía ningún tipo de perjuicio en lo particular pero si notaba que era raro el expendio de combustible dado que operaba en algunas oportunidades estando fuera de servicio”, agregó.

Tras la denuncia se dio inicio a la investigación cuya una de las claves resultó ser la ubicación de la estación. En el Parque Industrial de la provincia, donde más circulación de vehículos petroleros se registra. En efecto, según informó el portal Río Negro, la investigación permitió determinar que el empleado tenía dos obleas tipo tarjetas que son usadas por choferes de empresas que contratan el servicio y cuentan con un código para cargar combustible que se mide por litros y no por precio.

Cada conductor cuenta con un cupo de litros y las cargas quedan registradas en el sistema para la posterior auditoria. Con las obleas el playero realizaba cargas falsas en el sistema que después vendía a conductores con los que tenía un acuerdo previo. “Pudimos determinar mediante tareas de seguimiento, registros financieros y fílmicos, de que esta persona efectivamente operaba, a veces estando franco de servicio, una tarjeta de distintas empresas de hidrocarburos; de forma periódica realizaba dos operatorias por semana lo que sumaba entre 120 mil y 150 mil pesos semanales” , precisó Pamich quien agregó que aún se está investigando desde cuándo data el fraude.

En base a esta evidencia, el fiscal Diego Azcárate solicitó realizar un allanamiento en la propiedad del playero. El operativo requirió la intervención del Departamento Especial de Servicios Policiales (DESPO). Al ingresar, las fuerzas de seguridad encontraron al hombre de 27 años, su esposa e hijos. Fueron secuestradas las obleas, las tarjetas involucradas, dos teléfonos celulares, 36 municiones de fogueo, tres televisores de 50 pulgadas nuevos, un microondas y una notebook. También se encontró un vehículo marca Toyota y una camioneta Dodge adquirida recientemente.

Sin embargo, el jefe del Departamento de Delitos Económicos relató lo que más sorprendió a los efectivos: “Cuando estábamos haciendo esas pesquisas revelamos la presencia de un polvo blanco que se encontraba embalado en la cocina con una balanza de precisión, lo que podría sospecharse que era cocaína”. Efectivamente se determinó que era droga. “Lo llamativo fue la cantidad de cocaína secuestrada”, advirtió Pamich quien indicó que los 116 gramos encontrados en la vivienda “simboliza un capital -si tenemos en cuenta el narcomenudeo- que ronda los 700 mil pesos”. El hombre quedó detenido por averiguación de antecedentes.

fuente: infobae