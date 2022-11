Villa Carmela: La inseguridad azota sin piedad a los vecinos

Un volento ataque perpetrado por una banda de malvivientes fue el detonante para que los vecinos del barrio San Javierdijeran basta, organizando una reunión para reclamar mejores condiciones de seguridad para Villa Carmela.

Ocurrió el jueves a las 8.3.0 Los habitantes de ese sector despertaron sobresaltados por los gritos desesperados de una mujer. Al menos tres delincuentes habían ingresado en una de las viviendas tirando abajo una puerta y habían encañonado a la propietaria y a su pequeño hijo.

“¡Dame la plata!”, exigían los asaltantes, que tras revolver toda la casa no habrían encontrado elementos de mucho valor. La víctima prefirió no referirse al caso por el momento, atemorizada luego del traumático hecho.

Hasta ahora no habrían radicado la denuncia tampoco. Según cuentan personas cercanas a la víctima, los ladrones habrían escapado con un televisor, una consola de video juegos y algnas otras cosas pequeñas.

“No es la primera vez que pasa, las entraderas aquí son seguidas. La chica está aterrada con lo que vivió, por eso los vecinos estamos exponiendo el tema. Es muy preocupante que no tengamos comisaría en Villa Carmela. Somos 30.000 habitantes que para hacer una denuncia tenemos que ir mínimo hasta Cebil Redondo, y muchas veces nos derivan a la comisaría de Yerba Buena”, expuso Fabián García, residente del barrio San Javier.

“Este barrio está olvidado desde que entregaron las viviendas”, lamentó Belén Concha Guchea. Los vecinos explicaron que el jueves la Policía de Tafí Viejo atendió el llamado de la víctima. El reclamo no alcanzó sólo a la fuerza de seguridad sino que también exigieron que la comuna se ocupe de cortar los pastos altos y de reemplazar los focos destruidos del alumbrado público.

Lorena Lazarte reveló otros hechos de inseguridad. “A la chica de la esquina le entraron a robar por la ventana hace un mes. A la vecina que vive a la vuelta, frente a la plantación de limones, le robaron también televisores, secarropas, lavarropas y otras cosas. Llamamos a la Policía y vienen, pero cuando ya pasó todo. Necesitamos que estén antes también”, cuestionó. Y agregó: “a los comerciantes también los atacan seguido”.

Concha también remarcó la facilidad que tienen los ladrones para escapar. “Las fincas son otro problema, porque los ladrones roban y huyen a esconderse en las plantaciones. Todas las noches se los ve merodeando por ahí. Con que quede un policía cuidando la plaza (que está al frente) ya sería un gran disuasivo”, planteó.

También contó que alguna vez en el barrio apostaron por la seguridad privada pero que la idea no prosperó porque no muchos podían pagar el servicio.



“Es todo el tiempo la inseguridad. Nunca hay gente a ninguna hora en la calle, estamos todos encerrados y es una pena porque los chicos no pueden aprovechar la plaza. Aquí tendría que haber un policía”, insistió la comerciante Elina Loreto. “Vivo encerrada, atiendo al público atrás de las rejas y no me asomo ni a la vereda porque tengo miedo después de algunos episodios”, lamentó.

La mujer recordó un caso que la dejó aterrada. “Una vez salí a recibir al distribuidor de Arcor y en dos segundos salieron unos ladrones de la finca y lo asaltaron. Estaban todos armados y se fueron haciendo tiros. Quedé en pánico”, dijo. También recordó que en otra ocasión vaciaron su negocio mientras ella dormía.

“Pedimos que al menos nos tengan en cuenta con los recorridos preventivos. No vemos pasar nunca las motos del 911”, concluyó.

“No es una zona que tengamos mal protegida. Cuando llaman al 911 la Policía asiste al lugar. Hace poco allí se detuvo a “Hachita”, un ladrón que habría participado en varios hechos, también atrapamos a dos ladrones que estaban robando en la escuela de Villa Carmela. La Policía de Cebil Redondo y de Tafí Viejo están presentes en esa zona con recorridos preventivos”, señaló el comisario Carlos Daniel Ruiz, jefe de Zona II de la Regional Norte.

Ruiz discrepó con los vecinos en que la zona no sea tenida en cuenta y mencionó algunos procedimientos recientes. También recordó que la comisaría de esa zona adquirió un nuevo móvil “De todas formas, para tranquilidad de los vecinos, reforzaremos los controles preventivos”, agregó.

fuente:LAGACETA