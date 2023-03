” Impunidad total para el delito” : Robaron las ruedas de cuatro autos en una cuadra

Los vehículos estaban estacionados en la esquina de la calle Frías Silva, a una cuadra de la avenida Mate de Luna

Los vecinos de la calle Frías Silva primera cuadra fueron sorprendidos ayer por la mañana cuando les avisaron que las ruedas de cuatro automóviles habían sido sustraídos. Robaron cinco neumáticos en total y todavía no hay sospechosos.

“No sabemos a qué hora pasó todo, nos avisó el chico de portería por el grupo de WhatsApp alrededor de las nueve de la mañana, recién ahí nos enteramos”, le dijo Virginia Monachesi a LA GACETA, una de las damnificadas.

Los propietarios de los cuatro vehículos afectados no saben quién fue el responsable ni el horario exacto en el que sucedió todo, pero calculan que el robo fue luego de las dos de la madrugada.

Además, dijeron que la zona es muy insegura y que no es la primera vez que atacan los autos estacionados. “Llegué hace nueve meses a esta cuadra y ya es la segunda vez que me roban; en octubre del año pasado me rompieron el vidrio del auto y me sacaron el taxímetro” dijo Antonio Fosares, un taxista a quien ayer a la madrugada le robaron dos ruedas de su auto. “Yo ahora voy a perder casi todo un día de trabajo porque tengo que esperar a que me traigan los repuestos”. Él había salido a las 2 de la mañana ver el auto porque había empezado a llover y “estaba normal. Después me enteré a las 10 que me habían sacado las ruedas”.

Algo similar le ocurrió a Pablo y Sofía, una pareja a quienes le sacaron el neumático delantero de su vehículo. “Hace menos de un mes rompieron la cerradura del auto y robaron las cosas que había adentro”, explicó .Las cuatro víctimas manifestaron estar disconformes con la inseguridad que se vive en esa cuadra. Según explicaron, no cuentan con presencia policial y el alumbrado público casi no ilumina la calle. “No podés vivir tranquilo, estamos todo el tiempo perseguidos. A una cuadra está la avenida y sin embargo la Policía nunca aparece por acá y las esquinas a la noche quedan completamente oscuras”, dijo Pablo. Virginia y Antonio también dijeron que el lunes por la tarde un hombre que circulaba en una motocicleta arrastró a una chica que estaba parada en la esquina de las calles Frías Silva y Crisóstomo Álvarez para quitarle su celular.

Los damnificados no saben quién es el responsable del robo, pero sospechan de las personas que trabajan como trapitos en la cuadra. “Hay un grupo de cuatro o cinco hombres que se reúnen en la esquina, trabajan como trapitos pero viven drogados y alcoholizados. Ellos saben todo, saben quiénes dejan los autos todas las noches, qué autos tienen alarma y cuáles no”, dijeron Antonio y Virginia. Y Pablo agregó: “Esta cuadra es el problema, en el resto nunca roban, por eso estoy muy inclinado a pensar que son los trapitos; el tema es que no podemos ir a encararlos porque no tenemos pruebas”.

Por último, Sofía dijo que ya hubo reuniones para mejorar la seguridad de la zona pero que no llegaron a una solución. “Vino la policía dos días a hacer guardia y después no apareció más. Además deberían poner un alumbrado en mejores condiciones”. Los vecinos esperaban ayer poder hablar con el dueño de un comercio de esa esquina, que tiene una cámara de seguridad “que debe haber filmado todo”. Sofía.

fuente:lagaceta