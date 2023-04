Esclavizaron a cuatro trabajadores argentinos en Brasil

Los engañaron y los obligaron a vivir en chozas improvisadas, sin agua potable, electricidad ni baños. Fueron rescatados por la Policía

Cuatro argentinos, entre ellos un menor, que habían viajado a Brasil para trabajar como leñadores en la localidad de Linha Imperial fueron rescatados este sábado por la Policía de ese país. De acuerdo a la prensa brasileña, habían sido obligados a realizar trabajo esclavo: vivían en el bosque, en condiciones insalubres, sin agua potable, baños ni electricidad.

La Brigada Militar, a través del 1º Batallón de Policía en Áreas Turísticas, con sede en Gramado, la Policía Federal y la Fiscalía del Trabajo de Caxias do Sul, detuvo a un sospechoso, quien sería el responsable de haber sometido al trabajo esclavo a cuatro personas, una de ellas menor de edad, en Nova Petrópolis.

El caso salió a la luz este sábado por la mañana, cuando dos hombres de 24 y 45 años y de nacionalidad argentina acudieron a la Brigada Militar de Bom Princípio e informaron que vivían en el municipio de Nova Petrópolis, en el Estado de Río Grande do Sul, tras haber sido contratados en agosto de 2022 para trabajar como leñadores.

Según las víctimas, desde que fueron contratados no habían recibido ningún salario y se veían obligados a vivir en chozas improvisadas. El viernes trabajaron con normalidad y durante la noche quien los había contratado los invitó a ir a cenar a un restaurante de ubicación desconocida. Tras la comida, subieron a un vehículo y comenzaron a dar vueltas hasta que el presunto empleador paró el coche frente a un hotel, donde los abandonó.

Sin dinero fueron en busca de ayuda, por lo que se dirigieron a la sede de la Brigada Militar, donde informaron de la existencia de otros dos argentinos en la misma situación: se trata de un padre y su hijo de 14 años, quienes no habían podido escapar. También informaron que habían recibido amenazas de muerte si le avisaban a la Policía de la situación que estaba atravesando.

Durante la tarde, la Brigada Militar y la Policía Federal se dirigieron al local de Linha Imperial, en Nova Petrópolis, junto con la Fiscalía del Trabajo, donde encontraron a las otras dos víctimas y confirmaron la precariedad del lugar donde se encontraban.

Luego, tras algunas averiguaciones, la policía se dirigió a Pinhal Alto, en busca del sospechoso que los engañó, pero no había nadie en casa, detalló la prensa brasileña.

Alrededor de las 19, un vehículo Ford Escort con matrícula de Nova Petrópolis fue visto aproximándose al lugar, pero al ver a la Policía intentó huir. No pudo. Los agentes se acercaron al coche y descubrieron que en su interior había tres hombres.

Uno de los sospechosos, de 30 años y que sería el mismo que intentó abandonar a los dos trabajadores en Bom Princípio, tiene antecedentes por lesiones, amenazas, violación, desobediencia y delitos contra la flora. Había sido contratado por el propietario del terreno. Las autoridades no tomaron ninguna medida con sus acompañantes.

Por último, detallaron que el responsable de haber sometido al trabajo esclavo a los argentinos fue detenido y trasladado a la estación de la Policía Federal en Caxias do Sul.

