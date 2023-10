“Usted no es liberal, usted es un travestido”, así calificó un periodista internacional a Ricardo Bussi (VIDEO)

El popular periodista latinoamericano Jaime Bayly se ocupó largamente del legislador tucumano Ricardo Bussi en su canal de YouTube, que tiene cientos de miles de seguidores.

Bayly se refirió a las recientes declaraciones homofóbicas de Bussi en una reunión en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), en Tucumán.

“En pocos días se elige Presidente en la Argentina. En las encuestas va primero con bastante comodidad el libertario Javier Milei. La derecha de Milei es liberal, libertaria, sin pedir permiso, sin pedir disculpas, yo lo apoyo a Milei y me encantaría que sea Presidente”, comenzó Bayly.

“Pero no puedo apoyar a un aliado político de Milei. Se llama Ricardo Bussi. No lo tenía registrado yo, es candidato a diputado nacional por el partido de Milei en Tucumán”, agregó.

Bayly seguidamente exhibió el video de Bussi en la UNSTA, señalando que “los homosexuales son seres humanos, que requieren nuestro respeto, como los rengos, como los ciegos, como los sordos, son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos”.

El periodista señaló luego: “señor Bussi, con todo respeto, con todo cariño, quiero decirle que no puede usted comparar a los homosexuales con los rengos, los cojos, los ciegos o los sordos… Es una barbaridad, da vergüenza, da pena y da risa, todo a la vez. Qque usted diga que tiene un gran respeto es todo menos respetuoso, es terriblemente irrespetuosa, es espantosamente homofóbica. Por favor señor Bussi abra los ojos, espabile, vuelva al mundo, ¿en qué mundo habita usted?”

“No puede usted comparar a un homosexual con un ciego, un sordo, que tiene una limitación física, una merma. Lo mismo un rengo, mi padre era cojo, se volvió cojo cuando era niño porque le dio una enfermedad, por tanto mi padre y los cojos o los rengos son lisiados. Los homosexuales no son lisiados, no tienen un impedimento, una merma física, no puede hacer esa comparación.”

“Es particularmente grave esto viniendo de usted, y le tengo que jalar las orejas. Porque usted está en un partido liberal, libertario, y si es usted liberal no debería ser homofóbico. Un liberal que odia, desprecia o desdeña a las minorías sexuales deja de ser un liberal, ya no es un liberal, se convierte en un travesti”, expresó Bayly.

“Usted es un travesti de la política, usted es un travestido que finge ser liberal, se viste de liberal, se disfraza de liberal, pero luego atenta contra la libertad individual al decir que los homosexuales son minusválidos, como los ciegos, como los sordos, y que no vengan a molestarnos”, añadió.

“Eso es una barbaridad. Usted es un travesti, se hace pasar por un liberal, pero sospecho que ni ha leído los textos de los liberales, me temo que ni los va a entender. Tenga usted cuidado con las palabras, piense en sus amigos, en sus familiares, ¿en qué familia numerosa no hay un homosexual?”, preguntó Bayly.

“Comprenda que los homosexuales no se han enfermado, no han perdido una cualidad física,revise sus dichos, edúquese, elija bien las palabras, desásnese”, prosiguió.

“Usted no es liberal, usted es un travestido, y le voy a decir algo más, usted es feo, muy feo, y ser tan feo tendría que invitarlo a no usar palabras feas. No tiene la culpa de ser tan feo, nació con esa cara, pero si tiene la culpa de decir esas palabras tan feas, atroces contra las minorías sexuales”, cerró Bayly.