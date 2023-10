Tensión en la autopista a Famailla : Vecinos quieren llevarse las papas de un camión que chocó con un taxi (VIVO)

La Policía desalojó a vecinos de la autopista de Circunvalación para evitar un desborde y el robo de las bolsas de papa que estaban desparramadas en el asfalto y la banquina, luego del accidente entre un camión de carga y un taxi.

“Estamos esperando para poder llevarnos la papa. Nos dijeron que esperáramos hasta que liberen el seguro del camión. Con la necesidad que hay, todos están aquí. El kilo de papa sale $ 500. Fue una desgracia con suerte. Mirá cómo quedó el auto, aunque la gente está bien (por los conductores)”, dijo una de las vecinas que llegaron al lugar.

Sobre las condiciones económica de las familias, la mujer agregó: “La situación se está yendo de las manos en todas las casas. Todos los días aumentan las cosas. No debe pasar eso. Yo tengo un trabajo seguro, pero no me alcanza la plata. De qué vive la gente que no tiene trabajo, y los planes sociales no alcanzan”, manifestó a LG Play.

