” Unos 200 registros de automotores de todo el país son propiedad de parientes o amigos de políticos “

En 2020, por ejemplo, se informó que el Registro del Automotor N° 10 de Tucumán, con domicilio en Lavalle al 2600 en San Miguel de Tucumán, tenía como interventor a Pablo Ezequiel Bertini Luque, ex asesor de la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, quien admitió que una hijo suyo era empleado del mencionado registro y que fue ella quien lo propuso

De los casi 1.500 registros del automotor existentes en el país, más de 200 están en manos de parientes o amigos de ex presidentes, legisladores, jueces, intendentes, concejales o militares que según el presidente Javier Milei son un “curro” de “la casta”. Se trata de personas que responden al peronismo en todas sus ramas, al radicalismo o al PRO.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona de quien depende el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPEA), anunció “la eliminación del 40% de los registros del automotor” y la baja de la tarjeta azul para manejar autos de terceros, entre otros cambios, y reabrió la polémica.

Cúneo dijo a Clarín que esa medida es “un primer paso” de un proceso que termine con la digitalización de todos los registros y el reemplazo de la DNRPEA por otro sistema.

Un registro automotor puede dar una ganancia mensual, luego de deducir gastos, de entre “4 y 12 millones de pesos por mes” depende de la ciudad en que funcione. Por eso es un objeto preciado por algunos políticos.

El macrismo habría pagado muchos favores con el reparto de los registros automotores a políticos.

Se supo además que en las listas de responsables de Registros Automotores aparecen otros nombres vinculados con el radicalismo y el PRO.

Ahora, la diputada del PRO porteño Patricia Vásquez afirmó que entre los beneficiados aparecen “en Mar del Plata, Fernando Greco (vinculado a la ex titular de la ANSES y militante de la Cámpora Fernanda Raverta); en Tigre, Melina Andreozzi (vinculada a Sergio Massa); en Quilmes, Analía Dreyer ( Aníbal Fernández); San Isidro, Florencia Weber (María Eugenia Doro Urquiza, ex titular de la DNRPEA de Cristina Kirchner) ; San Fernando Ramón Canicoba (Ex juez federal Rodolfo Canicoba del Corral)”, entre otros.

Vazquez también aseguró que el Diputado de Hacemos y titular del PRO de Córdoba Oscar Agost Carreño “tiene amigos y parientes en 17 registros”. Mientras, que el esposa del ex gobernador de Jujuy Gerardo Morales, María Eugenia Tulia Snopek “es la titular del Registro Automotor N 3 de Jujuy”. Un vocero de Morales explicó a Clarín que “hace 27 años que es titular de un registro y ganó dos concursos y no los tomó por los ataques del presidente Javier Milei”.

En el Congreso circula una lista, a la que accedió Clarín, que asegura que otros registros están de “Juan Pablo Valente (vinculado a Eduardo Menem); Luis Sixto Arias (ex secretario de Justicia, César Arias); Hugo Alfredo Anzorreguy (ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy); Josefina Kammerath Gordillo (ex intendente de Córdoba, German Kammerath) y Pablo Balza (ex jefe del Ejército, general Martín Balza)”.

La lista sigue con “Juan Pablo Arcioni (vinculado al ex gobernador de Chubut, Mariano Arcioni); Jorge Augusto Sapag (ex gobernador de Neuquén); Luis Antonio Randazzo (diputado nacional y ex ministro Florencio Randazzo): César Gustavo Mac Karthy (ex secretario de Energía de Menem); Agustín Bevilacaua y Angel Pedroza (vinculados al ex ministro de Justicia K, Martín Soria); María Silvia Franco (vinculada al menemismo); María Laura Aguinaga (ex diputado K Eduardo Bauzá hijo); Marcelo Martínez (ex diputado nacional Luis Martínez) y Eduardo Antonio Berrios (ex gobernador de Mendoza Felipe Llaver)”, entre otros.

Si bien la ley para crear los registros viene de la época del ex presidente Raúl Alfonsín, “los registros pasaron de 300 a 900 durante la gestión del ex presidente Carlos Menen”, afirmó Vázquez.

En algunos casos es difícil ubicar al “padrino” que tuvo el titular de un registro porque “ya son segunda o tercera generación de amigos de políticos”.

Las fuentes no precisaron cuáles de los registros fueron adjudicados en forma directa por el ministro de Justicia de turno o cuál por un concurso que se implementó.

La diputada Vásquez, que fue secretaria de Coordinación del ministerio de Seguridad entre el 2015 y 2019, explicó que “los concursos fueron creados durante el gobierno de Mauricio Macri”. Pero no se logró que fueran totalmente transparentes, a su criterio.

Vasquez, es actualmente vicepresidenta del la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y autora de un proyecto para eliminar los registros del automotor. Su proyecto “crea una plataforma única digital. Un arancel único, sin relación al valor del bien, una patente única asociada al DNI, la eliminación del grabado de autopartes y de la verificación policial sin monopolio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV)”. Dijo que ya cuenta con el apoyo de varios diputados, entre ellos el legislador de la Libertad Avanza, Manuel Quintar.

Clarín informó que hoy registrar o transferir un automóvil puede insumir hasta el 6% del valor de la unidad. Las cajas que se alimentan con los fondos, que en 2022 llegaron a casi 700 mil millones de pesos. Existen unos 43 aranceles en los registros de la DNRPA, y en una transferencia de auto intervienen por lo menos 11, con un costo promedio de US$ 1123 por unidad.

Pero la legisladora sostuvo que hay que “terminar con el sistema que tiene una de sus patas en la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)”. “Este ente cooperador compra los formularios a la Casa de la Moneda y luego se los vende a los titulares de los registros. Pero parte de las ganancias de los registros van a los ministerios de Justicia y Seguridad y se usan para pagar sueldos, comprar chalecos antibalas u otros elementos”, agregó.

Recientemente, Vasquez se reunió con representantes de “las cámaras del sector automotriz, motos, maquinarias agrícolas, autopartistas y transportistas y me expresaron su completo apoyo para terminar con esta intermediación que padecemos hace 65 años”.

Para la diputada “la caja política es, entonces, enorme y se financia con los pagos que hacen los ciudadanos por los formularios, por tasas sin ley, E-Pagos o estadísticas”.

Dijo que la “digitalización de los registros del Automotor en el DNU del Presidente Milei va en línea el proyecto que presenté. Sigo creyendo que para terminar con este curro de la política es necesaria su eliminación de los registros”.

Esta semana, Vásquez se cruzó con el presidente Javier Milei luego de la cena de la Fundación Libertad en el Golden Center de Parque Norte. Además de saludarla, Milei le reiteró: “hay que terminar con los registros”

fuente:clarin, contexto