Alberto Benegas Lynch cuestiona a Macri: “No traten de domarlo a Milei”

El referente ideológico del libertario sugirió que buscan hacerlo retroceder “en sus extraordinarias propuestas”.

Alberto Benegas Lynch, el referente ideológico de Javier Milei, cruzó a Mauricio Macri de manera indirecta al pedir que desista de “domar” al candidato libertario.

Como explicó LPO, Milei tomó nota del ruido interno que generó su acuerdo con Macri y aseguró que su programa económico no fue parte de la negociación con el ex presidente, en un intento de calmar a sus asesores del área nerviosos por el ingreso de dirigentes macristas como Federico Sturzenegger, Hernán Lacunza y Guido Sandleris.

“No estoy diciendo que suceda, solo advierto que no se tenga la absurda pretensión por parte de los de siempre de ‘domarlo’ a Javier Milei para que retroceda en sus extraordinarias propuestas que precisamente son las que lo catapultaron y las que pondrán a nuestro país de pie”, dijo Benegas Lynch.

El economista, que es considerado un “prócer libertario” por Milei, fue en línea con un sector de La Libertad Avanza que no está de acuerdo con la toma de posesión del partido que hizo Macri y con el viraje en el discurso del candidato. El giro quedó aún más en evidencia el miércoles, cuando Milei filmó un extraño video en el que leyó los principales tópicos de lo que fuera la campaña de Patricia Bullrich.

Benegas Lynch fue quien propuso romper relaciones con el Vaticano luego de acusar al Papa Francisco de “totalitario”. Después de esa declaración, intentaron mandarlo a callar, pero Benegas Lynch apareció de nuevo para congratular a su hijo “Bertie” por su idea de privatizar el mar para que no se escapen las ballenas.

fuente:lapoliticaonline