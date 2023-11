AMIA le reclamó al Gobierno más acciones para lograr la liberación de los argentinos secuestrados por el grupo terrorista Hamas

A un mes de los ataques del grupo terrorista en Israel, el presidente del centro de la comunidad judía, Amos Linetzky, pidió “acciones mucho más proactivas” en lugar de “simples declaraciones”. Además, criticó a las organizaciones de derechos humanos que no reclaman por los rehenes que continúan cautivos en Gaza

Este martes, al cumplirse un mes del sanguinario ataque que impulsó Hamas en el sur de Israel, durante el cual el grupo terrorista asesinó a 1.400 personas, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) realizó un evento en la sede porteña de la calle Pasteur para recordar a las víctimas. En ese contexto, el presidente de la organización, Amos Linetzky, pronunció un discurso durante el cual reclamó una mayor injerencia del Gobierno nacional en las negociaciones para lograr la liberación de los 21 argentinos que continúan secuestrados en Gaza, y cuestionó a las organizaciones de derechos humanos que no reclaman por los rehenes que permanecen cautivos desde el pasado 7 de octubre.

“Quiero iniciar este mensaje, con una sensación inequívoca que es compartida por todos quienes estamos hoy aquí presentes, y que se puede resumir en cuatro palabras puntuales: no somos los mismos. No somos los mismos hoy que hace 30 días. Transcurrió un mes. No es mucho. Pero somos distintos. Somos personas diferentes”, inició su discurso Linetzky.

Luego, tras considerar que el cruel ataque perpetrado por Hamas en el sur de Israel fue “incomprensible” e “Inadmisible”, el titular de la AMIA advirtió: “Pero no solo en esos días debimos enfrentarnos a la faceta más oscura del terrorismo y su accionar asesino, sino que también nos quedamos atónitos al escuchar a extremistas dentro de nuestro propio país, que no solo no condenaron la masacre, sino que intentaron esbozar alguna justificación”.

Esas palabras dieron pie para apuntar contra las organizaciones de DDHH que no se expresan públicamente con relación a las personas que Hamas mantiene secuestradas. “Las amenazas de nuestros enemigos no es lo único que nos ha causado sufrimiento. Nos duele el silencio de nuestros amigos”, puntualizó Linetzky. Y, en la misma línea, completó: “No entendemos el silencio de tantas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. Tampoco el silencio de organizaciones que supuestamente defendían el derecho humanitario y deberían preocuparse por la situación de los rehenes. ¿Dónde están los rehenes? ¿Cómo están? ¿Se respetan sus derechos?”.

Rodeado por la muestra “Y estos son los nombres”, que consta de murales de 40 metros de largo con los nombres de las 1.400 víctimas fatales de la masacre perpetrada por Hamas en Israel -podrá visitarse en el Espacio de Arte AMIA hasta el martes 14 de noviembre-, Linetzky planteó: “¿Por qué no reclaman abiertamente y sin rodeos por la aparición con vida de los rehenes que hoy siguen secuestrados? ¿Hay desaparecidos o secuestrados por quienes no vale la pena reclamar? ¿Los rehenes judíos, los secuestrados judíos no cuentan? ¿Sus derechos humanos no valen? ¿Dónde está el espíritu de lucha y reclamo que supuestamente tenían? ¿Por qué no exigen por el paradero de los más de 200 rehenes en manos del Hamas? Cada día cuenta y el silencio nos aturde”.

Al finalizar su conmovedora presentación, Linetzky atendió a los medios en una improvisada rueda de prensa y apuntó contra el Gobierno nacional y pidió que sea “mucho más proactivo” para lograr la libertad de los 21 secuestrados argentinos. “Con su vasta experiencia en derechos humanos, la Argentina debería liderar los esfuerzos internacionales, regionales y mundiales para que se liberen de inmediato a los rehenes. Exhortamos al Gobierno a que lo haga, y no vamos a parar hasta que no tengamos buenas noticias y sean liberados todos los rehenes”, aseguró.

En ese sentido, el presidente de la AMIA pidió “acciones mucho más proactivas” en lugar de “simples declaraciones”.

“La Argentina debería liderar un foro internacional de países que condenen estos actos, que exijan respuestas. No solo del Gobierno, estamos hablando de organizaciones humanitarias porque ese es su rol, para eso están. No escuchamos ni siquiera que condenen, entonces nos sentimos muy solos y desesperados”, lamentó el referente de la comunidad judía ante la prensa.

fuente: infobae