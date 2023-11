Osvaldo Jaldo :”hay una decisión en la gente en que Sergio Massa sea presidente “

El vicepresidente del PJ tucumano, Osvaldo Jaldo, cerró la campaña en la Capital junto al espacio de Javier Morof y Tulio Caponio.

El vicepresidente del Partido Justicialista Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo, cerró esta tarde la campaña de apoyo a los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa – Agustín Rossi, de cara al balotaje del domingo, con un encuentro con dirigentes de la capital tucumana organizado por el espacio de Javier Morof y Tulio Caponio en el club All Boys.

De la reunión participaron Jaldo, Chahla, el vicegobernador, Miguel Avecedo, Morof, Caponio y el secretario de Producción, Eduardo Castro. “Hemos recorrido toda la provincia y diferentes barrios de la capital para conversar con la gente, con los militantes y quiero darles las gracias por tanto esfuerzo. El próximo domingo se juega el destino de nuestra patria y hay una decisión en la gente es que Sergio Massa sea presidente. Porque necesitamos un gobierno federal que mire al norte, que mire a Tucumán, que sea de nuestro mismo signo político. A todos los compañeros y a todos los vecinos queremos decirles que necesitamos que Tucumán siga creciendo, porque se hizo mucho pero todavía faltan cosas y lo vamos a hacer con Rossana Chahla y cada intendente y delegado comunal de la provincia”, afirmó Jaldo, que además afirmó que “este es el último esfuerzo que les pedimos y, créanme que vale la pena porque sabemos que Sergio Massa va a terminar con las asimetrías en el país”. Por su parte Morof señaló “le pedimos el último esfuerzo a la gente porque elegimos entre un país de crecimiento que es Sergio Massa y uno de la desgracia, que es Milei. Massa es el que nos va ayudar a que Tucumán vuelva a ser el Jardín de la República”. Finalmente, Caponio expresó su gratitud a la militancia y destacó que “cuando los compañeros salen a trabajar el triunfo del peronismo está asegurado. Vamos a hacer lo imposible para que Massa sea el presidente de los argentinos No dudo para nada que la gente va a elegir entre la cordura y la locura. Sergio Massa es un tipo preparado y con ideas claras. Del otro lado tenemos un candidato que no sabemos lo que nos depara. Por eso quiero pedirle a toda la ciudadanía que acompañe a Sergio Massa el domingo”.