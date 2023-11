BALOTAJE: “El sistema electoral argentino es muy seguro”

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, explicó el sistema de fiscalización de votos en LV12 y desestimó las denuncias por parte de LLA.

La fundación Poder Ciudadano explicó el sistema de fiscalización de votos y conteo de boletas, y remarcó que “hay muchos ojos” sobre el procedimiento, y aseguró que eso garantiza “la transparencia” durante la jornada electoral.

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano remarcó en diálogo con LV12 la importancia de desestimar el hecho de la posibilidad de fraude en esta votación: “Hay una irresponsabilidad bastante grande de esa fuerza política de poner en duda al sistema electoral. Estábamos esperando una denuncia porque venían hablando mucho, y la denuncia que presentaron ayer no tiene ningún tipo de pruebas, acusan a la Gendarmería sin pruebas y piden la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral pero la jueza Servini de Cubría con buen tino le respondió que de lo que ellos piden participar están autorizados por la ley que es el acompañamiento de las urnas y se seguirá investigando el resto de las situaciones. “Nosotros vimos lo que hubo en redes sociales, pero no vimos ninguna prueba contundente. Cuando se habló que había telegramas en cero se comprobó que eso pasa para todos los partidos políticos. Se revisó eso en el escrutinio definitivo, que es el único que importa, y la Justicia no encontró absolutamente nada. Por eso tampoco hubo denuncias puntuales. El sistema electoral argentino es muy seguro. Hay una alarma por parte de la Libertad Avanza que no se entiende muy bien a qué responde. Datos concretos de que haya pasado algo no pasó nada, si irregularidades como suceden siempre en las elecciones”, manifestó. “Son 100 mil autoridades de mesa, errores va a haber seguramente pero para eso está la Justicia, están los fiscales para arreglar lo que haya que arreglar. La Justicia tiene muy aceitados los pasos a seguir pero no hay que hacer nada extraño solo hacer funcionar las elecciones como fueron las anteriores”, aseguró el director ejecutivo de Poder Ciudadano. Para finalizar, Secchi hizo foco en el peligro de estas denuncias sin ningún tipo de fundamento. “Ellos como partido político tienen la responsabilidad de presentar la denuncia si es que algo ocurrió. Si ellos sospechan de algo, tienen que demostrarlo para que la justicia pueda intervenir. Es una denuncia poco contundente. Decir que en un evento donde hay miles de gendarmes, la gendarmería hizo algo pero no sabemos que es algo bastante ridículo”, concluyó.

FUENTE: LV12