Lo drogaron y fue abusado por una mujer trans durante una reunión, también lo filmaron y compartieron el video

La seccional Cuarta de Policía fue escenario de una presentación en tono de denuncia, protagonizada por un joven que dijo haber sido víctima de un abuso, atribuido a una mujer trans con la que había compartido una reunión el fin de semana.

S, como se lo identifica para proteger su identidad, explicó que el viernes a la madrugada estaba bebiendo en su casa cuando llegó F., la mujer trans a la que denunció y con la que mantenía una amistad. acompañada por otros dos vecinos a los que solamente ubicaba del barrio San Cayetano, todos se sumaron a la improvisada reunión y compartieron bebidas con la víctima, en la cocina de su casa.

“Lo único que recuerdo es que tomamos tres cervezas y que luego me desperté a las 16 en mi habitación”, explicó el denunciante.

El joven explicó que sentía dolor y que desconocía a qué se debía. Tras levantarse, se vistió y salió hacia la casa de su hermana. En ese trayecto -explicó- se cruzó con un vecino que lo saludó con una “cargada” relacionada con el hecho.

La víctima se rió y respondió con otra cargada, pero, al notar que la víctima desconocía el contexto de la broma el vecino lo llamó y hablaron. Según explicó, esa persona sacó su teléfono y le mostró un video en el que, mientras el joven dormía, la mujer trans lo violó. “No pude ni terminarlo de verlo”, expresó el denunciante.

“Salí corriendo a buscarla en su domicilio, pero al llegar no se encontraba. Estaba muy enojado en su momento e ingresé a la vivienda sin pedir permiso, estaba ciego de la impotencia y fue cuando el padre de F. me corrió y me dijo que me retirara del lugar y que no siga haciendo problemas. No le conté nada de lo ocurrido y me marché hasta la comisaría a radicar la denuncia”, aseveró.

En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de turno.

S. explicó que sufrió un escarnio porque el video de su abuso habría sido compartido en varios grupos y había llegado a manos de varios conocidos.

El joven abusado aseguró que conoce hace muchos años a la denunciada y teoriza que podrían haber adulterado su bebida con algún fármaco que lo dejó inconsciente mientras era sometido.

