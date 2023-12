SALUD: Los medicamentos aumentaron un 24% en la primera semana de diciembre

Desde el Colegio de Farmacéuticos confirmaron que este aumento se suma a los dos incrementos que se dieron en noviembre y que superan el 50% en apenas un mes. Incógnitas sobre el futuro de la economía argentina.

En la primera semana de diciembre, los precios de los medicamentos se dispararon en un 24% en promedio. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, Emilio Alvez Ruffo, dialogó con Oscar Mazza y Gabriel Sanzano en La Tucumana de Mañana sobre esta situación.

El profesional señaló que el aumento de diciembre se suma a dos incrementos que se dieron el mes pasado. “El acuerdo de precios vencía el 31 de octubre, en noviembre tuvimos ya un incremento importante, en realidad dos aumentos, uno de un 15% y otro de un 12%, ahora se suma este del 24% en diciembre”, indicó. Además, aclaró que “en algunos productos puntuales, el aumento fue del 54%, como en algunos antibióticos”. “No conocemos el motivo de ese aumento”, señaló. Alvez Ruffo aseguró también que “los precios están actualizados con estos aumentos” y que “para este año es mucho”.

En cuanto a las variantes que ofrece el mercado, sostuvo que “la monodroga es una opción válida, porque tiene el mismo principio activo, la misma dosis y se consigue a un precio mucho menor”. Sobre esto último, dijo que “hay una diferencia significativa, a veces hablamos de la mitad”. En cuanto a la calidad, afirmó que “el que hace el control de calidad es el laboratorio y para permanecer en el mercado tiene que tener una buena calidad”.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos también habló del trabajo con obras sociales: “No hubo cortes en el sector. Algunas tienen atrasos de 60 o 70 días y eso es insostenible con los niveles de inflación. Estamos trabajando para acercar posiciones”.

Además, aseguró que “salvo que alguna farmacia en particular decida no continuar más, no hemos tenido cierres significativos de farmacias” y que “con dificultades, todas siguen trabajando”.

Finalmente, sobre el futuro de la economía y el gobierno de Javier Milei, que asumirá este domingo en la presidencia de la Nación, dijo que “es una incógnita lo que se viene, para todo el mundo, nadie tiene claro qué va a pasar”. Agregó que en el sector están “esperando las medidas del presidente para saber por dónde se encarrila la economía” pero se advirtió que “una baja del gasto público significa que el Estado deja de mandar plata a la calle, mucha gente se tendrá que restringir” y que “eso va a resentir sí o sí toda la actividad económica”.

