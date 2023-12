Jaldo entre los gobernadores con mayor aceptación en el país

Todos los mandatarios cuentan con imagen positiva. El tucumano se ubicó en la cima.

.Mientras que la mayoría de los Ejecutivos provinciales transita sus primeros meses en funciones, esta semana se conocieron los resultados de una encuesta sobre los niveles de aceptación que tienen los gobernadores y hasta se confeccionó un ranking, en el que el tucumano Osvaldo Jaldo se ubicó en el podio, con un 61% de imagen positiva.

El informe, elaborado por CB Consultora Opinión Pública, se llevó a cabo entre el 10 y el 13 de este mes, abarcando entre 601 y 1.200 casos, en cada una de las 23 provincias del país, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El margen de error que oscila entre +/- 3% y 4%.

Si bien este muestreo no debería considerarse una evaluación de sus gestiones, sí permite conocer la opinión sobre los mandatarios, que, en algunos casos, renovaron sus cargos durante este año electoral.

En términos generales, todos los gobernadores concluyeron con un diferencial de imagen positiva, es decir, con más apoyo que críticas. El ranking clasifica a los gobernadores en ocho categorías: los mejores, los del medio y los peores.

En el grupo de los mejores, el gobernador correntino Gustavo Valdés encabezó la lista con un saldo de imagen positiva de más del 30%, alcanzando un 64.8% de imagen positiva y un 28.7% de imagen negativa. El podio lo completaron Hugo Passalaqcua de Misiones (63,5% y 28,4%) y el tucumano Jaldo (61% y 31,5%) de Tucumán.

Axel Kicillof, Jorge Macri y Rogelio Frigerio son los tres mandatarios que integran el grupo de gobernadores con la imagen menos favorable en sus respectivas provincias. Cabe destacar que, a pesar de su posición en la tabla, todos obtuvieron más apoyos que críticas, según el asterisco que acompaña sus resultados.

El santacruceño Claudio Vidal ocupó la última posición, combinando un 46.1% de imagen positiva con un 42.8% de imagen negativa y un 11.1% de no sabe/no contesta. Frigerio, que logró desplazar al peronismo en Entre Ríos, se ubicó en el puesto 23 con un 46.9% de imagen positiva y un 42.3% de imagen negativa, con un 10.8% de no sabe/no contesta, mientras que Jorge Macri (CABA) se posicionó en el lugar 17, con un 52.3% de imagen positiva y un 39.7% de imagen negativa, acompañado de un 8% de no sabe/no contesta.

Ranking completo de gobernadores

1°- Gustavo Valdés (UCR, Corrientes): + 64.8% y – 28.7%.

2°- Hugo Passalaqcua de Misiones (Concordia Social, Misiones): + 63,5% y – 28,4%.

3°- Osvaldo Jaldo (Frente de Todos, Tucumán): + 61% y – 31,5%.

4°- Martín Llaryora (Peronista no K, Córdoba): + 60,2% y – 32,4%.

5°- Alfredo Cornejo (Juntos por el Cambio, Mendoza): + 59,5% y – 34,9%.

6°- Marcelo Orrego (Juntos por el Cambio, San Juan): + 59,3% y – 31,5%.

7°- Gerardo Zamora (Unión por la Patria, Santiago del Estero): + 58,7% y – 35,8%.

8°- Sergio Ziliotto (Unión por la Patria, La Pampa): + 57,7% y – 36,6%.

9°- Claudio Poggi (Juntos por el Cambio, San Luis): + 56,8% y – 32,6%.

10°- Leandro Zdero (Juntos por el Cambio, Chaco): + 56,3% y – 33,5%.

11°- Carlos Sadir (Juntos por el Cambio, Jujuy): + 56,2% y – 35,7%.

12°- Gildo Insfrán (Unión por la Patria, Formosa): + 55,8% y – 40,4%.

13°- Gustavo Melella (Unión por la Patria, Tierra del Fuego): + 55,5% y – 38,2%.

14°- Ignacio Torres (Juntos por el Cambio, Chubut): + 55,3% y – 35%.

15°- Maximiliano Pullaro (Juntos por el Cambio, Santa Fe): + 53,9% y – 37,6%.

16°- Gustavo Sáenz (Unión por la Patria, Salta): + 53,8% y – 40,1%.

18°- Raúl Jalil (Unión por la Patria, Catamarca): + 51,6% y – 41%.

19°- Rolando Figueroa (fuerza local/ex MPN, Neuquén): + 49,4 % y – 41,9%.

21°- Alberto Weretilneck (fuerza local, Río Negro): + 47,9% y – 44%.

22°- Ricardo Quintela (Unión por la Patria, La Rioja): + 47,8% y – 43,9%.

23°- Rogelio Frigerio (PRO, Entre Ríos): + 46,9% y – 42,3%.

24°- Claudio Vidal (Somos Energía, Santa Cruz): + 46,1% y – 42,8%.

