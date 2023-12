Osvaldo Jaldo inauguró la nueva Hostería de Escaba

El Gobernador cortó la cinta tras la finalización de los trabajos del hospedaje que solo resta ser concesionado para su explotación. También se entregó una ambulancia para la zona.



El gobernador, Osvaldo Jaldo, visitó esta tarde el Dique Escaba, en Alberdi, en donde se concretó la finalización y entrega de la obra de la Hostería, que posteriormente será concesionada en llamado a licitación para su explotación.



El hospedaje cuenta con cuatro habitaciones dobles (una de las cuales es accesible), y cinco cabañas para 14 plazas. Además de restaurante para 200 cubiertos, cocina, cámara de frío y sanitarios.



El primer mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el ministro del Interior, Darío Monteros, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, las diputadas Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla; los legisladores Carlos Funez, Alejandra Cejas, Maia Martínez, Walter Herrera, Roque Argañaraz, Alberto Olea, Aldo Salomón, Sara Lazarte, Sandra Figueroa, Marcelo Herrera; la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, el comisionado comunal de Escaba, Ricardo Boido, el intendente de Alberdi, Luis Campos, la de Alderetes, Graciela Gutiérrez, y el director de Grandes Comunas, Sergio Castro.

“Esto muestra a las claras que aun en momentos difíciles la gestión del Gobierno Provincial no se para. Hemos recuperado después de mucho tiempo y de mucho esfuerzo esta hermosa hostería que viene a poner la infraestructura necesaria a estos bellos lugares donde sus pobladores viven del turismo. Estamos seguros de que con esto vamos a incentivar a que Escaba sea uno de los lugares más visitados de Tucumán”, afirmó Jaldo.



A su turno, Acevedo remarcó que “hoy estamos todas las autoridades aquí acompañando al comisionado porque esto es una obra que generará trabajo para los tucumanos y cuidar la salud. Este es uno de los lugares más bellos que tiene Tucumán y esta hostería está lista para ser licitada y fomentar el turismo y generar trabajo para los tucumanos”.



Por su parte, Monteros expresó que “es impactante lo que significa esta hostería para este lugar, que seguramente va a recibir turismo de todos lados, no solo de Tucumán. Además, también se equipa la zona con esta ambulancia que refuerza los servicios de salud”.

“Es un momento muy importante para todos los que trabajamos en turismo, porque era algo muy pedido por la gente. Por eso el Gobernador nos pedía que ya estuviera lista. La idea es que los tucumanos y los turistas puedan disfrutar a pleno de este lugar en el Dique Escaba que es colindant e a un parque nacional (Aconquija). Esperamos que pronto podamos comenzar a trabajar y a recibir a los turistas en este hermoso lugar del sur tucumano”, afirmó Giobellina.



El comisionado expresó su gratitud ante la visita y las obras inauguradas. “Esta hostería va a generar trabajo de manera directa e indirectamente. Es un aporte importante que genera el turismo aquí”.

Una nueva ambulancia



Además de la finalización y entrega de la obra de la hostería, Jaldo también entregó una ambulancia para la zona, que reforzará los servicios de salud.



“Es una ambulancia 4×4 porque hay caminos de alta montaña. Está equipada con la más alta tecnología porque por las distancias y los caminos tenemos que atender al paciente desde el primer minuto aquí: no es una ambulancia común. Estamos muy contentos de estar aquí y les agradecemos la paciencia a la gente porque esperó para que lleguen estas obras y esta ambulancia”, destacó el Gobernador.

El ministro de Salud, por su parte, explicó que se trata de “un vehículo especial para este tipo de zonas: 4×4 con un equipamiento especial y con una enfermera para que puedan trasladarse con el paciente. Esto es una muestra más de la importancia de acercar la salud a la comunidad”.



Finalmente, el comisionado afirmó que “hace mucho tiempo que veníamos pidiendo por esta ambulancia y hoy es una realidad. Estamos muy agradecidos y esperamos que pronto también contemos con una enfermera para reforzar los servicios de salud”.

