TUCUMAN: El pan aumenta un 10%

El titular del Centro de Industriales de Panderos, Pablo Albertus, confirmó en LV12 la suba en el precio del pan. “No tenés margen como para no aumentar”, dijo.

En el marco de la devaluación del 100% que se registró en el país tras las decisiones anunciadas por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el precio del pan en Tucumán no escapa a la suba generalizada de precios que hay en estas últimas horas.

“Hemos tenido en los últimos días de hasta un 70% de materias primas. No tenés margen como para no aumentar”, dijo Pablo Albertus, presidente del Centro de Industriales Panaderos, al confirmas la suba del 10% en el precio del kilo de pan francés. Entre 1.200 a 1.500 pesos son los precios sugeridos para la venta.

Además señaló que los subproductos (masitería, galletería) sufrirán subas de entre un 30% y 40%

