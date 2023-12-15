TUCUMAN: Anunciaron modificaciones en el calendario de pagos del aguinaldo de empleados estatales
La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda, informa el cronograma de pagos del 2° Sueldo Anual Complementario para la administración pública provincial.
Martes 19 de diciembre
– SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
– INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
– SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN
– INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN
– ESTACIÓN EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES
Miércoles 20 de diciembre
– SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía – Direc. Gral. de Institutos Penales)
– EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES – (Esc. Provinciales.-Rep.18 – Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 -Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27
– TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
Jueves 21 de diciembre
– EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES -(Esc. Provinciales.-Rep.18 – Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 – Esc. Sec. Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27
– COMUNAS RURALES
– ADMINISTRACIÓN CENTRAL
– DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Viernes 22 de diciembre
– DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
– DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
– ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
– ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
– INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
– SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
– ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC. PUB. PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
– INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
– ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
– INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
– ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA
– JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
– RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS
– ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFÍ VIEJO
– EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADAS (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)
– INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
– MUNICIPIOS DEL INTERIOR
Sábado 23 de diciembre
– PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
– MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
– MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
– PODER LEGISLATIVO