Javier Milei entrega más de $ 170.000.000.- al pastor evangélico que lo apoyó en la campaña

A días del encuentro de Milei con el Papa Francisco, la ministra Pettovello anunció que tercerizará la ayuda alimentaria a la iglesia evangélica de Hugo Márquez, que ubicó a su hija como diputada libertaria.

Luego de que la Conferencia Episcopal Argentina advirtiera al gobierno de Milei que la comida “no puede ser variable de ajuste”, la ministra Sandra Pettovello decidió tercerizar parte de la ayuda alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera), cuyo vicepresidente ubicó a su hija en las listas de diputados del libertario.

La decisión mantiene la política de tercerizar la ayuda social que la ministra criticó, sólo que ahora en lugar de ser girada a los líderes de los movimientos sociales se enviará a los pastores evangélicos.

Así, el libertario refuerza su vínculo con el mundo evangélico, en una copia de la estrategia con la que se nutrió de respaldo territorial durante su presidencia Jair Bolsonaro, uno de los principales referentes regionales de Milei, que en su ceremonia de asunción le dio un lugar destacado, equiparándolo a presidentes en ejercicio.

La nueva estrategia se puso en marcha este lunes con la firma de un convenio entre la ministra Pettovello y los líderes evangélicos en la Fundación “Promesa Eterna” en José C. Paz, por un primer desembolso de 177 millones para la compra de alimentos para los 723 comedores que declaran estos pastores tener distribuidos a lo largo del país. “Se estima que se cubrirá una demanda de poco más de 36 mil personas”, celebró el comunicado de Pettovello.

La decisión se tomó luego que la ministra se cruzara personalmente con militantes de la UTEP de Juan Grabois que realizaron una protesta con ollas vacías en la puerta del ministerio, en reclamo por el corte de alimentos. No es un secreto la relación directa de Grabois con el Papa Francisco, a quien Milei visitará en los próximos días con la supuesta intención de reencauzar la relación, luego de todos los insultos que le dedicó en el pasado.

En un show mediático, la ministra bajó a hablar con los manifestantes y prometió tomarle el DNI a todos los que “tengan hambre” para enviarles comida directamente sin intermediarios.

Son varios los diputados evangelistas que fueron electos por La Libertad Avanza, entre ellos Santiago Pauli (Tierra del Fuego), Lourdes Arrieta (Mendoza) y Nadia Márquez (Neuquén), hija del pastor Hugo Márquez, vicepresidente de Aciera, que acaba de recibir más de 170 millones del Gobierno.

“Chicos, los que tienen hambre vengan de a uno que les voy a anotar el DNI”, dijo la ministra. Este lunes le tomaron la palabra y ante la posibilidad que se amontonen miles de personas en las puertas del histórico edificio de la 9 de Julio, la ministra retrocedió: “Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué, dijo la ministra.

Al mismo tiempo, firmó el convenio con los evangelistas y sostuvo que es una política de “ayuda directa y sin intermediarios”. Una decisión que seguramente no cayó muy bien en la Iglesia Católica que mantiene una rivalidad intensa con los evangelistas.

Pero la elección de Aciera no es azarosa. Dentro de las múltiples federaciones que nuclean a iglesias de distintas ramas del evangelismo, Aciera es la que talló más vínculos dentro de la estructura libertaria.

El titular de Aciera, Christian Hooft, fue el encargado de elevar una oración en representación de las iglesias evangelistas durante la ceremonia interreligiosa en la Catedral porteña, con motivo de la asunción de Milei.

Incluso, son varios los diputados evangelistas que fueron electos por La Libertad Avanza, entre ellos Santiago Pauli (Tierra del Fuego), Lourdes Arrieta (Mendoza) y Nadia Márquez (Neuquén), hija del pastor Hugo Márquez, vicepresidente de Aciera, que acaba de recibir más de 170 millones del gobierno.

Nexo de Milei con los evangelistas, los Márquez mantienen un fuerte vínculo con el también neuquino Francisco Sánchez, exdiputado PRO que fue designado como Secretario de Culto.

Sánchez reporta a la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Diana Mondino, que el viernes pasado recibió a los líderes de Aciera, que le pidieron que acelere la reglamentación de la personería jurídica religiosa.

Así como lo hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, ejerciendo presión sobre el entonces oficialismo para que no avance el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Aciera vuelve a operar contra el aborto legal con Milei. “Es un tema que en algún momento se debatirá”, dijo días atrás el vocero Manuel Adorni.

En Aciera no solo salieron a celebrar públicamente que el Gobierno declare a 2024 como “Año de la defensa de la vida”, también presionan sobre el entorno del Presidente para poner en agenda una derogación del aborto legal.

Con la decisión de Pettovello de tercerizar parte de la ayuda alimentaria en la red de comedores de Aciera, la entidad más fuerte del mundo evangélico en el país lograr acceder a un resorte clave en las comunidades que militan, como es la asistencia social en materia alimentaria.

Se trata de una interacción que ya experimentó Bolsonaro en Brasil. Aunque la ayuda alimentaria durante el bolsonarismo siguió estando a manos del gobierno con el programa “Auxilio Brasil” -una reconversión de “Bolsa Familia” Lula-, en numerosas favelas la presencia estatal se retiraba para dejar en las iglesias evangelistas la entrega de alimentos.

La canciller Diana Mondino, que tiene a su cargo la Secretaría de Culro, el viernes pasado recibió a los líderes evangélicos de Aciera, que le pidieron que acelere la reglamentación de la personería jurídica religiosa.

Los recursos del estado que Bolsonaro desvió hacia pesos pesados del mundo evangélico como la Iglesia Universal, lo benefició también en el tratamiento positivo que recibió d elos numerosos medios que manejan en ese país.

En la Argentina, no son pocos los líderes evangélicos que creen que pueden lograr con Milei una sintonía similar.

Uno de los fundadores de Aciera fue Arturo Hotton Risler, padre de la exdiputada Cynthia Hotton, quien, a pesar de haber puesto a disposición de Larreta una aceitada red de contactos evangélicos, fundamentalmente en el conurbano, en el ballotage expresó públicamente su apoyo a Milei.

