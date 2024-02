Tarifas: estudian quitar subsidios a usuarios que tengan auto o moto con menos de 5 años

La noticia surgió de documentos publicados por la Secretaría de Energía encabezada por Eduardo Rodríguez Chirillo.

El Gobierno avanza en el objetivo de reducir el monto de los subsidios energéticos (electricidad y gas) y para eso considera retirarle el subsidio a los grupos familiares si alguno de sus integrantes tiene un auto o moto de menos de 5 años de antiguedad, según surge de documentos que publicó la Secretaría de Energía de la Nación, encabezada por el ingeniero Eduardo Rodríguez Chirillo, según citó Clarín.

Los nuevos cuadros tarifarios del servicio de las distribuidoras eléctricas que operan en el Área Metropolitana (AMBA) Edenor y Edesur comenzaron a regir hoy, con subas de entre 65 y 150 por ciento, pero el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, aseguró que “el Estado dará cobertura a los sectores vulnerables”.

Por su parte, el presidente Javier Milei indicó que “parte de la recomposición de tarifas contempla el problema de los precios y parte de la recomposición es vía mejora salarial”.

En esta línea, Milei consideró que “el problema no es que las tarifas sean caras, sino que Argentina en la convertibilidad tenía un salario de US$ 1.800 y hoy el promedio debería ser de US$ 3.000 pero está en US$ 300”.

El mandatario señaló a radio Rivadavia que “los precios tienen que ser precios de mercado, que representen el costo de oportunidad”.

Los nuevos valores fueron establecidos a través de las resoluciones 101/2024 y 102/2024 del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) publicadas en el Boletín Oficial y se actualizarán automáticamente a partir de abril.

Audiencia pública: por qué se busca ampliar la quita de subsidios

El 29 de febrero se llevará a cabo una Audiencia Pública y tiene como objeto evitar la judicialización de los aumentos, pues la normativa anterior, el decreto 332/2022, diseñada durante la gestión del ministro de Economía Martín Guzmán, determinaba que los aumentos no pueden superar para los usuarios N2 (ingresos bajos), el 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y para los usuarios N3 no pueden superar el 80% del CVS del período contado desde el aumento previo.

En la Audiencia del jueves 29, el gobierno presentará la “Canasta Básica Energética”, el concepto a partir del cual presente focalizar mejor la ayuda del estado y reducir el monto total de los subsidios.

La norma publicada en agosto de 2022 era mucho menos restrictiva en cuanto a la concesión de subsidios: solo quedaban excluidos de recibirlos las personas que tuvieran a su nombre 3 o más vehículos automotores con menos de 5 años de antigüedad, que por tal motivo pasarían a ser considerados N1 (”ingresos altos”) y no recibirían subsidios.

En esa condición hay actualmente cerca de 5,3 millones de usuarios de la red eléctrica, un tercio del total de 16,1 millones. Otro 50% está agrupada como N2 (ingresos bajos, los más subsidiados) y el resto (cerca de 17%) N3, ingresos medios. Esto significa que solo uno de cada tres usuarios del servicio eléctrico paga tarifa plena y que dos de cada tres tiene gran parte de su consumo subsidiado.

fuente:ambito