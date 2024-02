Javier Milei: ” Los políticos son una mierda y la gente los desprecia “

Durante su visita a Corrientes, el presidente volvió a cuestionar a los legisladores que no acompañaron la ley ómnibus.

Durante su visita a Corrientes, el presidente volvió a cuestionar a los legisladores que no acompañaron la ley ómnibusEl presidente Javier Milei lanzó fuertes críticas este lunes contra los legisladores que no respaldaron el proyecto de ley ómnibus, acusándolos de “aferrarse a sus privilegios en lugar de ceder”. En un evento en Corrientes, calificó al Congreso como “un nido de ratas” y advirtió sobre el impacto negativo en el crecimiento de Argentina debido al rechazo del tratamiento de este proyecto, estimando un atraso de hasta 30 años.

Milei hizo estas declaraciones durante la celebración del décimo aniversario del Club de la Libertad en Corrientes, donde fue recibido por el gobernador Gustavo Valdés y se dirigió a una audiencia de más de mil personas.

El mandatario insistió en responsabilizar a la clase política, especialmente a los legisladores nacionales, por las demoras provocadas al no avanzar con “mil reformas estructurales” propuestas en el proyecto de ley de Bases y el DNU 70/30. Según explicó, estas medidas podrían haber duplicado el producto bruto per cápita en siete años.

El mandatario destacó que “el 56% de los argentinos lo vio y se despertó”, en referencia a quienes lo votaron en el balotaje, pero marcó que “por la lógica del sistema electoral todavía no tiene esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación”.

“Una de las cosas por las cuales los políticos no la ven y no entienden lo que yo hago, es que partimos de premisas distintas: ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama y yo parto del supuesto de que son una mierda y que la gente los desprecia”, apuntó.

Asimismo, advirtió que el Poder Ejecutivo envió al Congreso “un decreto de necesidad y urgencia, Argentina con 210% de inflación, con la inflación en la punta corriendo al 17.000%, con 47% de pobres como ahora ha dibujado la UCA y demás, ¿No eran condiciones de necesidad y urgencia? O están mirando la película en otro lado”.

En cuanto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Milei defendió su gestión, considerando que las críticas hacia él son infundadas, dado que no cuenta con una mayoría calificada para implementar cambios significativos.

“Los expusimos a todos, es decir, aquellos que decían que estaban a favor del cambio y en realidad les mintieron a todos, no están a favor del cambio, se disfrazaron de agentes del cambio para defender sus privilegios de casta política”, subrayó.

El presidente también destacó los logros económicos recientes, como el superávit fiscal primario alcanzado en enero, señalando un hito después de 12 años de déficits.

Milei aprovechó la ocasión para reafirmar su postura como un “orgulloso anarcocapitalista” y criticar a quienes etiquetó como “libersaurios”, con especial referencia al diputado nacional Ricardo López Murphy

