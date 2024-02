La furia de los agricultores europeos no cesa (VIDEO)

Cerca de 1.000 tractores tomaron el lunes el barrio europeo de Bruselas. Los agricultores que participan en la manifestación piden el fin de los acuerdos de libre comercio y la regulación de los mercados.

Las protestas de los agricultores europeos no cesan. Este lunes en Bruselas, manifestantes quemaron neumáticos y contenedores, obligando a los antidisturbios a lanzar gases lacrimógenos contra los casi 1.000 tractores y miles de agricultores que se reunieron en el barrio europeo de Bruselas, donde los ministros de Agricultura de la Unión Europea estaban reunidos.

Los agricultores y ganaderos belgas, franceses, italianos y holandeses presentes reclamaron el fin de los acuerdos internacionales de libre comercio y de la regulación del mercado europeo.

“Tenemos que salir de esta lógica neoliberal, que hace que los precios sean demasiado bajos y no cubran nuestros costes de producción”, dijo la coordinadora europea de Vía Campesina, Morgan Ody.

Piden que los precios que se les pagan no estén por debajo de los costes de producción

“Pedimos que esto se refleja en la legislación europea, que los precios pagados a los agricultores no puedan estar por debajo de nuestros costes de producción. España lo ha hecho. ¿Por qué no lo hacemos nosotros a escala europea?”, insistió Ody.

Las protestas agrícolas continúan a pesar de los anuncios ya realizados por la Comisión Europea, que ha propuesto conceder una exención de la obligación de retirar tierras de la producción. También ha propuesto revisar las normas para los productos procedentes de fuera de la Unión Europea, en particular los productos agrícolas ucranianos.

Los productos alimenticios procedentes de Ucrania siguen estando exentos de derechos de aduana. Pero ahora los Estados miembros podrían introducir medidas de salvaguardia.

Los agricultores dicen que las medidas de la UE no son suficientes

Pero esto no es suficiente para los manifestantes. “Son gestos neoliberales, que nos marcan la ruta para seguir adelante. Pero no queremos las migas. Queremos el pan, y si no queremos el pan, queremos la panadería”, dijo Tijs Boelens, agricultor belga y miembro de Boerenforum.

“Esta Europa debe dejar de intentar satisfacernos con medidas antiambientales o antisociales. No, deben apoyarnos en el desarrollo de una agricultura sostenible”, subrayó Boelens.

fuente:euronews