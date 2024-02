Bukele : Estados Unidos “se financia con dinero que imprime de la nada”

El presidente salvadoreño fue otro invitado en el foro de ultraderecha y cuestionó la emisión monetaria

Nayib Bukele, recientemente elegido para un segundo mandato como presidente de El Salvador, fue uno de los oradores del foro de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora), junto a otros representantes de la ultraderecha mundial como Donald Trump, exmandatario estadounidense, quien busca su reelección. En la presentación impulsada por la Unión Conservadora Estadounidense (UCE), el presidente salvadoreño se refirió al financiamiento del país norteamericano y el problema de la emisión monetaria.

“Cuando hablo con mis amigos conservadores aquí, siempre me dicen que el problema son los impuestos altos. Pero se equivocan”, comenzó el líder latinoamericano su discurso con un característico tono polémico. “Claro que los impuestos son extremadamente altos aquí en Estados Unidos, lo reconozco, en eso tienen razón. Pero ese no es el problema real”, apuntó.

En este sentido, Bukele planteó que “el problema real no son los impuestos altos en sí mismo, sino que esos impuestos no son los que realmente financian al Gobierno”, aunque sean los más altos del mundo. “Entonces, ¿quién financia al Gobierno? el Gobierno se financia con bonos emitidos por el Departamento del Tesoro. Con papel. ¿Y quién compra esos bonos? Principalmente la Reserva Federal (Fed)”, agregó.

Siguiendo con su lógica, el mandatario salvadoreño preguntó: “¿Y cómo compra los bonos la Reserva Federal? Imprime dinero. ¿Y qué respaldo tiene la Fed para el dinero que imprime? pues los propios bonos del tesoro”. “Básicamente, el Gobierno se financia con dinero que imprime de la nada”, subrayó.

Según Bukele, los impuestos son para “mantener la ilusión” de financiar al Estado

“Se podría preguntar: si el Gobierno puede imprimir dinero ilimitado de la nada, ¿entonces por qué cobrar impuestos?”, consultó Bukele sorprendiendo a la audiencia que estalló en aplausos y risas. “Tendría sentido la teoría, ¿no?”, señaló al calor del apoyo del público.

“La respuesta es sencilla pero impactante: el problema real es que están pagando impuestos altos solo con el fin de mantener la ilusión de que están financiando al Gobierno pero no es así”, remarcó. “Es impactante pero es cierto. El Gobierno se financia con dinero que imprime. Un papel respaldado por otro papel”, agregó el presidente de El Salvador.

Y para finalizar esta crítica al financiamiento del Gobierno de Estados Unidos, Bukele dijo: “Es una burbuja que tarde o temprano estallará. Y el caso es aún peor de lo que parece. Si la mayoría de los estadounidenses y el resto del mundo llegaran a tomar conciencia de esta farsa, se perdería toda la confianza en su moneda”. “Caería el dólar y con él la civilización occidental”, concluyó el mandatario salvadoreño sobre este punto.

FUENTE:CANAL26