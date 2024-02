Osvaldo Jaldo sobre la Rebelión Policíal: “No vamos a tolerar ningún tipo de accionar fuera de la ley”

El Gobernador dijo que aquellos que se adhirieron a la medida en la fuerza serán automáticamente excluidos.

En una conferencia de prensa el gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este lunes al intento de huelga por parte de algunos efectivos de la Policía de la provincia, descontentos con las negociaciones salariales en curso.

Acompañaron al Primer Mandatario el vicegobernador, Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; el vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo Toscano; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el jefe y subjefe de la Policía, Joaquín Girvau Olleta y Roque Yñigo; y la Plana Mayor de la fuerza.

“No vamos a tolerar bajo ningún punto de vista que se intente atentar contra el sistema democrático, que se intente un levantamiento de las fuerzas de seguridad que han sido creadas para cuidar a los tucumanos y tucumanas y no para atentar contra ellos”, afirmó el Gobernador.



El jefe del Poder Ejecutivo agradeció al Poder Judicial, tanto a fiscales como jueces, por su colaboración en la resolución de la situación, destacando el trabajo conjunto realizado durante todo el fin de semana. Asimismo, reconoció el accionar de la Policía de Tucumán, el Ministro de Seguridad y el Jefe de Policía, quienes procedieron según las indicaciones judiciales.

“A diferencia de otras épocas, hoy hay un Gobernador que trabaja desde ahora muy temprano, que no tiene sábado ni domingo. Hemos venido haciendo un seguimiento previo y detectamos este grupo minúsculo donde cuatro policías y otros tantos que tomaron contacto a través de celulares, que a través del área de delitos telemáticos están perfectamente identificados y hoy están siendo puestos a disposición de la justicia”, contó Jaldo.

En esa línea, recordó los graves acontecimientos del año 2013 y aseguró que no permitirá que se repitan. “Hechos de estas características hay que adelantarse, y no lo vamos a tolerar en la provincia de Tucumán”, advirtió.

El Gobernador destacó el trabajo realizado en diversos allanamientos, agradeciendo a los jefes y unidades policiales involucradas en el operativo.”Como resultado, se detuvo a cuatro policías y se identificaron entre 20 y 40 llamadas de celulares relacionadas con el caso, dejando en manos del Poder Judicial la determinación de la participación directa e indirecta de los demás implicados”, afirmó.

También expresó su pesar por los policías que intentaron incumplir la ley y atentar contra la comunidad. “Vamos a ser inflexibles en la toma de decisiones. Esta gente, que no son merecedores de vestir el uniforme azul de la policía, van a quedar condenados por la justicia”, aseguró y afirmó que su gobierno no tolerará este tipo de conductas y llevará adelante las acciones necesarias hasta las últimas consecuencias.

Sobre la mesa de negociaciones salariales, Jaldo dijo que la semana pasada fue la primera ronda de encuentro tanto de los funcionarios del Poder Ejecutivo como los secretarios generales que representan a las diferentes áreas de los trabajadores públicos provinciales, municipales y comunales. “Hoy toda la fuerza policial sabe que quien los representa en las paritarias es el jefe y el subjefe de la policía. La policía está muy bien representada y quién más que su jefe y su subjefe van a defender los intereses de la familia policial que está sufriendo como todos los argentinos. Evidentemente estamos viviendo momentos difíciles la inflación ha deteriorado los salarios de los empleados no solo públicos sino también privados”, manifestó.

Accionar policial

El Primer Mandatario destacó los logros en la lucha contra el narcotráfico, resaltando la eficiencia de la policía en la aplicación de la ley del narcomenudeo. “Los policías vienen haciendo un gran esfuerzo. Estamos encarcelando personas que han obrado fuera de la ley”, sostuvo.

Y añadió: “Además de los delitos que ya conocemos, además a la policía de Tucumán le hemos agregado a través de la ley del narcomenudeo una tarea adicional que la policía gustosamente se hizo cargo y eficientemente viene trabajando”.

Al respecto, informó: “Los resultados de los secuestros de droga que se comercializan en menor escala, hoy hay más de 1000 detenidos puestos a disposición de la justicia, con ya 300, 400 condenados”.

A su turno, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, llevó tranquilidad a la sociedad: “La Policía durante todo el fin de semana estuvo trabajando como lo hace habitualmente. A pesar de este inconveniente, de un grupo minúsculo, se dedicó un grupo especial para que se dedicara justamente a esto, ya que la obligación principal de la Policía, es defender la Constitución y la paz social de Tucumán”.

En esa línea, brindó datos resultantes de operativos: “Se realizaron 55 allanamientos, de los cuales 31 dieron positivos. Hubo 264 detenidos procesales y detenidos por contravenciones, sin contar los detenidos en esta causa que nos ocupa hoy”.

“La Policía de Tucumán siempre que puede, también una de sus prioridades, es depurar al policía que no quiere o no merece vestir el uniforme de la policía”, afirmó al respecto y declaró que la causa tiene tres empleados policiales detenidos en calidad de pasivos, hay un civil detenido y hay 23 personas que se encuentran investigadas y mencionadas y ya afectadas a la causa, más las que la Fiscalía disponga en las próximas horas o de acuerdo a las pruebas que vayan acercándose.

El Jefe de Policía afirmó: “Mientras esté esta Jefatura de Policía en Tucumán no va a haber otro 2013, no podemos permitir ningún levantamiento policial”.

“Mi agradecimiento al gobernador por haber estado con nosotros prácticamente desde el viernes a la noche, siguiendo paso a paso en cada detalle; a la División Telemático, al Subcomisario Álvarez, con todo su equipo, al Director de Investigaciones, al Subdirector de Investigaciones que hicieron un trabajo silencioso y a la Fiscalía, a la Doctora Rivadeneira por todo el apoyo que me ha dado”, añadió.

fuente:comunicaciontucuman