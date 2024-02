Un cura confirmó el ajuste del Gobierno nacional a los comedores: “Se cortó, no se está mandando absolutamente nada”

El sacerdote Alberto Barros de la provincia de Misiones denunció recortes del Gobierno nacional en la asistencia a comedores y alertó sobre un aumento de la pobreza –que pasó del 44 al 57% en solo dos meses-, el cual afecta incluso a sectores de clase media. “La vida humana no puede ser una variable de ajuste económico”, advirtió, criticando la falta de sensibilidad social y de apertura al diálogo del presidente Milei.

El sacerdote Alberto Barros, responsable de Cáritas Diocesana en la provincia de Misiones, visitó el programa Los temas del día del streaming de Misiones Online, donde se refirió a la reciente estadística revelada por la Universidad Católica Argentina, la cual advierte acerca de un fuerte crecimiento de la pobreza en el país, que pasó del 44 al 57% en tan solo dos meses.

“Las estadísticas del Observatorio de la UCA suelen ser utilizadas a veces por oposiciones al gobierno de turno y denostadas por quien gobierna, lo cual revela que cuando la iglesia opina de estas cosas no lo hace desde un lugar partidario en absoluto sino desde la preocupación por la persona, por el ser humano”, señaló Barros.

En respuesta a las dificultades económicas y sociales, la iglesia intensificó su labor asistencial, pues, siguiendo las enseñanzas del Papa Francisco, consideran que el ser humano no es una variable de ajuste, “no podemos ahorrar a costa de la vida de la gente”, afirmó.

“Ya veníamos con problemas, pero se ha profundizado mucho más la demanda en comedores, no sólo en número sino también en sectores. Lo llamativo hoy es que mucha gente de clase media se está acercando a las parroquias a pedir una ayuda de útiles escolares, mercadería y hasta medicamentos piden los jubilados”, reveló.

Inclusive, el sacerdote denunció recortes en el envío de mercaderías a los comedores por parte del Gobierno nacional hace tres meses, lo cual contradice las declaraciones oficiales del presidente Milei. “Se cortó, no se está mandando absolutamente nada. Cáritas a lo largo del país tiene espacios de merienda y contención a las familias en lo afectivo, escolar y cultural. Pero estos espacios son minoritarios respecto a la cantidad de comedores barriales voluntarios de organizaciones. Eso está absolutamente cortado, no están recibiendo nada, eso de que se está enviando y con mercadería de mayor calidad es una falacia, le pueden preguntar a cualquiera”, sostuvo el representante de la iglesia católica.

Barros hizo un llamado a que las autoridades reconsideren sus prioridades y garanticen las necesidades básicas de la población como la comida, los medicamentos y el trabajo. “Me asombra que el presidente solo habla de números, hasta ahora nunca le escuché hablar del problema de la gente, del sufrimiento de la gente, o de cómo ve a los barrios ni visitar alguno, salvo para eventos particulares”, expresó.

“No recuerdo, en democracia, un presidente con tanta violencia institucional”

Por otro lado, se refirió a la colecta de útiles escolares que llevaron adelante desde Cáritas y anunció que actualmente están abocados, como cada año, al gesto solidario orientado a la construcción de viviendas sociales. “La colecta, promovida por el obispo Juan Rubén Martínez se realizará en las misas los días 9 y 10 de marzo como un gesto de caridad de toda la Diócesis de Posadas”, ponderó.

En 2023 construyeron 25 viviendas -de un costo de 250 mil pesos en materiales- destinadas a personas que viven en condiciones inhumanas, con graves problemas habitacionales; no obstante, hoy el precio de una es de 955 mil pesos, aún con la generosidad de los proveedores, indicó. “Es imposible responder a la demanda porque es enorme, pero queremos como iglesia decir que no nos olvidamos de aquellos que no tienen techo y entre todos colaboramos”.

Otra cuestión a la que apuntó el clérigo, se vincula a la posibilidad de que, a raíz de esta crisis socioeconómica, se incremente la conflictividad social. “No recuerdo en democracia ver un presidente con tanta intransigencia a dialogar y a escuchar, con tanta violencia institucional, en la palabra, en los gestos, en las redes sociales. No entiendo cómo se puede construir un futuro en la Argentina sin diálogo, es raro ver un presidente enemistado con todos los partidos políticos, con el Congreso, con los gobernadores, obvio que la conflictividad social va a ir creciendo con este ajuste brutal sin contención social”, alertó.

fuente:misionesonline