Bulrrich cruzó a Villarruel por apodar a Milei como “jamoncito”: “Hay que tratar al Presidente con la investidura que tiene”

La ministra de Seguridad sigue escalando la pelea con la vicepresidenta. “Cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas que dice”, dijo.

Patricia Bullrich escaló la pelea con Victoria Villarruel y la cruzó por tratar a Javier Milei de “pobre jamoncito”.

“Hay que tratar al Presidente con la investidura que tiene”, dijo la ministra de Seguridad en relación al término empleado por la vicepresidenta en una entrevista con TN en la que dijo que Milei estaba entre ella y su hermana Karina.

“Yo no me quiero meter en las palabras que dice la vicepresidenta, cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas que dice. Ella tiene personalidad, presencia, e ideas claras. No es mi objetivo ningún tipo de discusión con la vicepresidenta respecto de estos temas. Sí aquellos que hacen hacia donde va la seguridad y las amenazas que tiene la Argentina con el terrorismo”, dijo la ministra a Radio Mitre.

De este modo Bullrich cruzó por segundo día consecutivo a Villarruel. El viernes había ratificado su plan para que las Fuerzas Armadas intervengan en el combate al narco, pese al taxativo rechazo de la vicepresidenta.

a ministra dijo que insistirá con su idea de reformar la Ley de Seguridad Interior y le recomendó a Villarruel no tener “miedo” y “mirar al futuro”, luego de que la vice le recordara que en los 70 los militares terminaron condenados por combatir a civiles.

La interna entre Bullrich y Villarruel nació en el momento en el que Milei decidió darle Seguridad a la ex candidata a presidenta de Juntos y el ministerio de Defensa a su compañero de fórmula, Luis Petri.

En la entrevista del jueves, Villarruel recordó que no le dejaron controlar esos ministerios pese a que había trabajado “varios meses” antes de asumir la vicepresidencia. “Lo que iba a hacer era esta encima de esas temáticas, el presidente decidió que no y yo lo respeto. Obviamente no me agradó”, dijo.

fuente:lapoliticaonline