El aumento de tarifas llevará al cierre masivo de kioscos, almacenes y panaderías

Los almaceneros, kiosqueros y panaderos ya recibieron las tarifas de luz que superan los $350.000, lo que representa casi 400% de aumento que aplicó el Gobierno. Por estos días se le sumarán las boletas de gas natural con un alza que ronda el 600%. Frente a esta situación y la caída del consumo, los pequeños comerciantes se encuentran preocupados y temen por cierres de locales.

El presidente de la Federación de Almaceneros (FABA), Fernando Savore, indicó a TN que el ajuste tarifario “fue agresivo” para el comerciante. A Fernando le llegó una factura de luz de $250.000 en su almacén ubicado en Morón y contó que a otros colegas superó los $400.000. Ante la inflación elevada y la pérdida de poder adquisitivo del salario, las ventas minoristas pyme bajaron 22,1% en el primer trimestre del año, según datos de CAME. Así, al bajar las ventas se complica para cubrir los gastos.

Para Savore, el alza en el suministro eléctrico tenía que aplicarse de forma gradual y el Gobierno “tiene que volver para atrás con la decisión como lo hizo con las prepagas”. Frente a esta situación, el titular de FABA advirtió que en menos de dos meses se van a notar las “grandes consecuencias” que desencadenará en el cierre de locales por no poder afrontar los gastos de los servicios.

Desde FABA solicitaron una respuesta ante Defensa del Consumidor para que evalúen esta medida, pero el reclamo compete a la Secretaría de Energía. “Los aumentos en la luz no afecta solo a los comerciantes, sino a todos”, afirmó Savore.

Los kiosqueros porteños y bonaerenses, por su parte, también se encuentran en alerta. El vicepresidente de la Unión Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), Adrián Palacios advirtió a TN que “van a cerrar varios locales entre junio y julio”, porque no pueden afrontar el aumento “excesivo” en las boletas de luz que “supera el monto de alquiler de un comercio”.

Palacios comentó que algunos kiosqueros decidieron desenchufar las heladeras y freezers en invierno como una “alternativa” de ahorro, ya que son los artefactos eléctricos que más consumen. De esta manera, un grupo de comerciantes empezarán a vender bebidas “al natural”.

Leé también: El empleo registrado cayó a niveles de 2002: la construcción fue el sector más afectado en febrero

En ese sentido, Claudio Páez, un kiosquero de Almagro, le compartió a TN la factura de Edesur: pasó de pagar $124.234,13 en marzo a $430.928,15 en abril con un consumo de 5744 kW. “El aumento es de terror”, afirmó.

Los panaderos en alerta: cerraron 160 panaderías y el consumo cayó 45% en lo que va del año

El aumento de tarifas de eléctricas también llegó a las panaderías bonaerenses. El presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto alertó que ya no se pueden “sostener” por el alza de la materia prima, insumos necesarios para la producción de panificados que se suman a los incrementos de las facturas de luz. A partir de mayo, en tanto, las boletas de gas natural tendrán un alza del 300% promedio, pero que podrían superar el 600% en el AMBA para los segmentos de mayor gasto.

Además de los aumentos en tarifas e insumos, los panaderos enfrentan una fuerte caída en sus ventas. Hoy, el precio sugerido del kilo de pan oscila entre los $1800 y $2300, según la zona. Pinto afirmó a TN que el consumo de pan cayó 45% en lo que va del año y ya son 160 las panaderías que bajaron sus persianas en ese lapso, y remarcó que 60 se encuentran ubicadas en el Gran Buenos Aires. Frente a esta situación, el Centro de Panaderos reclaman una reunión con la Secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, pero hasta el momento no fueron citados.

FUENTE:CONTEXTO